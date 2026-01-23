https://ria.ru/20260123/belgorod-2069940700.html
ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородским округом
ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородским округом
Российская система ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом и Белгородским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2026
ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородским округом
Гладков: ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом и Белгородским округом