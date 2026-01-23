БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. У Бельгии всегда будет только оборонительная армия, но в настоящее время ей не грозит война на своей территории, сказал командующий сухопутными войсками королевства Жан-Поль Бонье.
"Цель бельгийской армии - избегать войны. Лучший способ избежать войны - это сдержать противника от ее начала. Потому что мы никогда ее не начнем. Мы - оборонительная армия… Я не думаю, что вторжение в Бельгию неизбежно. Мы сначала должны увидеть эскалацию", - сказал он в интервью телеканалу RTL.
При этом Бонье подчеркнул, что армия королевства очень маленькая и не способна состязаться с такими ВС, как у России.
"Но именно поэтому мы и являемся частью альянса НАТО… Он очень силен, и поэтому мы не должны из него выходить… Это позволяет нам также выделять меньше ресурсов, чем если бы мы были одни", - пояснил Бонье.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".