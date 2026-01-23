Рейтинг@Mail.ru
Бельгия не должна покидать НАТО, альянс ей выгоден, заявил военачальник - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/belgiya-2069859345.html
Бельгия не должна покидать НАТО, альянс ей выгоден, заявил военачальник
Бельгия не должна покидать НАТО, альянс ей выгоден, заявил военачальник - РИА Новости, 23.01.2026
Бельгия не должна покидать НАТО, альянс ей выгоден, заявил военачальник
У Бельгии всегда будет только оборонительная армия, но в настоящее время ей не грозит война на своей территории, сказал командующий сухопутными войсками... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:37:00+03:00
2026-01-23T13:37:00+03:00
в мире
бельгия
россия
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969277954_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_1e284c28aa4dccd21915bcb978259681.jpg
https://ria.ru/20260123/belorussiya-2069742288.html
https://ria.ru/20260122/belgiya-2069714499.html
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969277954_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_783782c318afa1d08fa9bd9779304a14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, россия, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Бельгия, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Бельгия не должна покидать НАТО, альянс ей выгоден, заявил военачальник

Бонье: Бельгия не должна покидать НАТО, потому что альянс ей выгоден

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Посольство Бельгии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. У Бельгии всегда будет только оборонительная армия, но в настоящее время ей не грозит война на своей территории, сказал командующий сухопутными войсками королевства Жан-Поль Бонье.
"Цель бельгийской армии - избегать войны. Лучший способ избежать войны - это сдержать противника от ее начала. Потому что мы никогда ее не начнем. Мы - оборонительная армия… Я не думаю, что вторжение в Бельгию неизбежно. Мы сначала должны увидеть эскалацию", - сказал он в интервью телеканалу RTL.
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира
04:37
При этом Бонье подчеркнул, что армия королевства очень маленькая и не способна состязаться с такими ВС, как у России.
"Но именно поэтому мы и являемся частью альянса НАТО… Он очень силен, и поэтому мы не должны из него выходить… Это позволяет нам также выделять меньше ресурсов, чем если бы мы были одни", - пояснил Бонье.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Города мира. Гент - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Бельгия согласилась войти в Совет мира, но отказалась в последний момент
Вчера, 23:13
 
В миреБельгияРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала