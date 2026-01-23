Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии - РИА Новости, 23.01.2026
09:15 23.01.2026
В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии
В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии - РИА Новости, 23.01.2026
В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии
Обвинение в диверсии предъявлено двум подросткам 15 и 16 лет, совершавшим в Барнауле поджоги с видеофиксацией, сообщили СК РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026
происшествия, барнаул, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии

В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии за поджоги

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обвинение в диверсии предъявлено двум подросткам 15 и 16 лет, совершавшим в Барнауле поджоги с видеофиксацией, сообщили СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум подросткам 15 и 16 лет в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, в декабре 2025 года 15-летний подросток в одном из мессенджеров увидел объявление с предложением заработка, после чего оставил заявку. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги технических устройств для передачи сотовой связи. О данном предложении несовершеннолетний сообщил своему 16-летнему другу.
С 13 по 16 января подростки, действуя по указанию куратора, подожгли три технических устройства в Барнауле и зафиксировали происходящее на видео. После этого несовершеннолетние были задержаны.
По ходатайству следствия подростки заключены под домашний арест. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
ПроисшествияБарнаулРоссияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
