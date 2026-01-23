В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обвинение в диверсии предъявлено двум подросткам 15 и 16 лет, совершавшим в Барнауле поджоги с видеофиксацией, сообщили СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум подросткам 15 и 16 лет в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, в декабре 2025 года 15-летний подросток в одном из мессенджеров увидел объявление с предложением заработка, после чего оставил заявку. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги технических устройств для передачи сотовой связи. О данном предложении несовершеннолетний сообщил своему 16-летнему другу.
С 13 по 16 января подростки, действуя по указанию куратора, подожгли три технических устройства в Барнауле и зафиксировали происходящее на видео. После этого несовершеннолетние были задержаны.
По ходатайству следствия подростки заключены под домашний арест. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
