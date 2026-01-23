В Барнауле двух подростков обвинили в диверсии

По данным следствия, в декабре 2025 года 15-летний подросток в одном из мессенджеров увидел объявление с предложением заработка, после чего оставил заявку. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги технических устройств для передачи сотовой связи. О данном предложении несовершеннолетний сообщил своему 16-летнему другу.