В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки
В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки - РИА Новости, 23.01.2026
В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки
Важно, чтобы производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса, поэтому требуется осторожность в снижении ключевой ставки, заявил заместитель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:55:00+03:00
2026-01-23T18:55:00+03:00
2026-01-23T18:56:00+03:00
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
2026
Новости
ru-RU
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Зампред ЦБ Заботкин объяснил, почему снижать ключевую ставку нужно осторожно
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Важно, чтобы производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса, поэтому требуется осторожность в снижении ключевой ставки, заявил
заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Падать" в отрицательный разрыв выпуска экономике не нужно. Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв - то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать - но должен расти сдержанным темпом. Поэтому и требуется осторожность в снижении ключевой ставки", - сообщил Заботкин
, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России.
По его словам, от того, какую инфляцию ожидают люди, зависит то, какую ставку они будут считать достаточно привлекательной, чтобы сберегать, а не направлять все доходы на потребление - то есть какой будет реальная жесткость ДКП при одной и той же ключевой ставке.
Заботкин также отметил, что в тот период, когда Банку России удалось устойчиво снизить инфляцию и закрепить её вблизи 4%, инфляционные ожидания (ИО) населения были ниже, чем сейчас. Например, в 2018-2019 годах - порядка 8-10%. Но всё же связь между ожиданиями и инфляцией не так линейна, добавил Заботкин.
"Нужно смотреть на все факторы в совокупности. Мы полагаем, что при устойчиво более низкой инфляции, чем в 2023-24 годах, ИО тоже должны быть ниже, чем они были в тот период. Насколько ниже - более сложный вопрос", - уточнил он.