В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Важно, чтобы производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса, поэтому требуется осторожность в снижении ключевой ставки, Важно, чтобы производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса, поэтому требуется осторожность в снижении ключевой ставки, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Падать" в отрицательный разрыв выпуска экономике не нужно. Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв - то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать - но должен расти сдержанным темпом. Поэтому и требуется осторожность в снижении ключевой ставки", - сообщил Заботкин , отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России.

По его словам, от того, какую инфляцию ожидают люди, зависит то, какую ставку они будут считать достаточно привлекательной, чтобы сберегать, а не направлять все доходы на потребление - то есть какой будет реальная жесткость ДКП при одной и той же ключевой ставке.

Заботкин также отметил, что в тот период, когда Банку России удалось устойчиво снизить инфляцию и закрепить её вблизи 4%, инфляционные ожидания (ИО) населения были ниже, чем сейчас. Например, в 2018-2019 годах - порядка 8-10%. Но всё же связь между ожиданиями и инфляцией не так линейна, добавил Заботкин.