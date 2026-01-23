Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 23.01.2026 (обновлено: 18:56 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/bank-2069963442.html
В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки
В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки - РИА Новости, 23.01.2026
В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки
Важно, чтобы производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса, поэтому требуется осторожность в снижении ключевой ставки, заявил заместитель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:55:00+03:00
2026-01-23T18:56:00+03:00
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/82/1445568216_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_81edb097ac33b8b068b5b60011746d1a.jpg
https://ria.ru/20251219/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20251223/stavka-2064124883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/82/1445568216_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_1a10d0edff0307a1c09e307de99af9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ объяснили, почему требуется осторожность в снижении ключевой ставки

Зампред ЦБ Заботкин объяснил, почему снижать ключевую ставку нужно осторожно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Важно, чтобы производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса, поэтому требуется осторожность в снижении ключевой ставки, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Падать" в отрицательный разрыв выпуска экономике не нужно. Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв - то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать - но должен расти сдержанным темпом. Поэтому и требуется осторожность в снижении ключевой ставки", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России.
Ключевая ставка ЦБ декабрь 2025
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
19 декабря 2025, 14:14
По его словам, от того, какую инфляцию ожидают люди, зависит то, какую ставку они будут считать достаточно привлекательной, чтобы сберегать, а не направлять все доходы на потребление - то есть какой будет реальная жесткость ДКП при одной и той же ключевой ставке.
Заботкин также отметил, что в тот период, когда Банку России удалось устойчиво снизить инфляцию и закрепить её вблизи 4%, инфляционные ожидания (ИО) населения были ниже, чем сейчас. Например, в 2018-2019 годах - порядка 8-10%. Но всё же связь между ожиданиями и инфляцией не так линейна, добавил Заботкин.
"Нужно смотреть на все факторы в совокупности. Мы полагаем, что при устойчиво более низкой инфляции, чем в 2023-24 годах, ИО тоже должны быть ниже, чем они были в тот период. Насколько ниже - более сложный вопрос", - уточнил он.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Шохин дал прогноз по ключевой ставке
23 декабря 2025, 16:19
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала