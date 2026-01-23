https://ria.ru/20260123/axios-2069775245.html
СМИ узнали о возможной теме встречи делегаций России, Украины и США
СМИ узнали о возможной теме встречи делегаций России, Украины и США
Главной темой переговоров в Абу-Даби между делегациями РФ, Украины и США станет территориальный вопрос, сообщает Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2026
