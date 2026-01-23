Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о возможной теме встречи делегаций России, Украины и США
10:16 23.01.2026 (обновлено: 10:19 23.01.2026)
СМИ узнали о возможной теме встречи делегаций России, Украины и США
Главной темой переговоров в Абу-Даби между делегациями РФ, Украины и США станет территориальный вопрос, сообщает Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
россия
сша
украина
абу-даби
россия
сша
украина
абу-даби
СМИ узнали о возможной теме встречи делегаций России, Украины и США

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главной темой переговоров в Абу-Даби между делегациями РФ, Украины и США станет территориальный вопрос, сообщает Axios со ссылкой на источники.
"Контроль над территориями... станет основным вопросом, который будет обсуждаться в Абу-Даби", - говорится в публикации портала.
Заголовок открываемого материала