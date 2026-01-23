Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 23.01.2026 (обновлено: 08:21 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/avtobus-2069758256.html
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет - РИА Новости, 23.01.2026
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет
Рейсовый автобус с 9 пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" вблизи села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии, женщина с травмой... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:20:00+03:00
2026-01-23T08:21:00+03:00
республика бурятия
улан-удэ
новый год
происшествия
селенгинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067203580_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e99900813b7bdda983d80e3466325948.jpg
https://ria.ru/20260122/primore-2069645344.html
республика бурятия
улан-удэ
селенгинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, улан-удэ, новый год, происшествия, селенгинский район
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Новый год, Происшествия, Селенгинский район
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет

Маршрутный автобус с 9 пассажирами съехал в кювет в Бурятии, есть пострадавший

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 23 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус с 9 пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" вблизи села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии, женщина с травмой руки доставлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"Рейсовый автобус, следовавший из Улан-Удэ в Кяхту, съехал в кювет вблизи села Средний Убукун. В салоне находилось 9 пассажиров, одна из них повредила руку, госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ", - сказал собеседник.
Причины ДТП устанавливает полиция.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Граждане Китая не пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
Вчера, 17:00
 
Республика БурятияУлан-УдэНовый годПроисшествияСеленгинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала