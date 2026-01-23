В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет

УЛАН-УДЭ, 23 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус с 9 пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" вблизи села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии, женщина с травмой руки доставлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.