https://ria.ru/20260123/avtobus-2069758256.html
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет - РИА Новости, 23.01.2026
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет
Рейсовый автобус с 9 пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" вблизи села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии, женщина с травмой... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:20:00+03:00
2026-01-23T08:20:00+03:00
2026-01-23T08:21:00+03:00
республика бурятия
улан-удэ
новый год
происшествия
селенгинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067203580_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e99900813b7bdda983d80e3466325948.jpg
https://ria.ru/20260122/primore-2069645344.html
республика бурятия
улан-удэ
селенгинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, улан-удэ, новый год, происшествия, селенгинский район
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Новый год, Происшествия, Селенгинский район
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет
Маршрутный автобус с 9 пассажирами съехал в кювет в Бурятии, есть пострадавший