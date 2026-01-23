Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 23.01.2026 (обновлено: 01:10 23.01.2026)
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.01.2026
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В районе села Архангельское Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю", - написал Гладков в Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два человека
21 января, 11:21
Уточняется, что мужчине диагностированы минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.
"После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения", - заключил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
