https://ria.ru/20260123/ataka-2069725445.html
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.01.2026
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:42:00+03:00
2026-01-23T00:42:00+03:00
2026-01-23T01:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
https://ria.ru/20260121/bpla-2069260472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель