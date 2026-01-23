https://ria.ru/20260123/arktika-2069922647.html
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин - РИА Новости, 23.01.2026
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Россия продолжит осваивать Арктику, несмотря на то, что вместо глобального потепление может наступить похолодание, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Путин допустил, что вместо глобального потепления наступит похолодание