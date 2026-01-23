Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Наука
 
16:55 23.01.2026 (обновлено: 19:51 23.01.2026)
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин - РИА Новости, 23.01.2026
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Россия продолжит осваивать Арктику, несмотря на то, что вместо глобального потепление может наступить похолодание, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
наука
россия
арктика
владимир путин
московский физико-технический институт
россия
арктика
россия, арктика, владимир путин, московский физико-технический институт
Наука, Россия, Арктика, Владимир Путин, Московский физико-технический институт
Путин допустил, что вместо глобального потепления наступит похолодание

Земля Франца-Иосифа в Арктике
Земля Франца-Иосифа в Арктике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Земля Франца-Иосифа в Арктике. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия продолжит осваивать Арктику, несмотря на то, что вместо глобального потепление может наступить похолодание, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов.
"По-разному специалисты относятся к тому, как будет развиваться дальше климатическая ситуация на планете и в Арктике. То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошёл, сейчас начнется похолодание… Но не важно. А важно то, что мы всё равно будем это осваивать", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МФТИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Арктика ждет: России предстоит решить сложнейшую задачу
28 декабря 2025, 08:00
 
НаукаРоссияАрктикаВладимир ПутинМосковский физико-технический институт
 
 
