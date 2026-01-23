Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании пообещала Рютте инвестиции в оборону Арктики
12:03 23.01.2026
Премьер Дании пообещала Рютте инвестиции в оборону Арктики
Премьер Дании Метте Фредериксен обещала генсеку НАТО Марку Рютте инвестиции в коллективную оборону в Арктике. РИА Новости, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Марк Рютте . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен обещала генсеку НАТО Марку Рютте инвестиции в коллективную оборону в Арктике.
"Мы работаем вместе, чтобы обеспечить безопасность всей НАТО, и будем развивать наше сотрудничество для усиления сдерживания и обороны в Арктике. Дания продолжает вносить существенный вклад в нашу общую безопасность и наращивает инвестиции, чтобы сделать еще больше", - написал Рютте в сети X.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Премьеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике делом всей НАТО
Вчера, 23:44
 
