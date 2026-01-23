БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен обещала генсеку НАТО Марку Рютте инвестиции в коллективную оборону в Арктике.
Премьер Дании пообещала Рютте инвестиции в оборону Арктики
Премьер Дании пообещала Рютте инвестиции в коллективную оборону в Арктике
© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Марк Рютте . Архивное фото