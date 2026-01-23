Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах

Кроме того, по данным кабмина, трибуналу предлагалось запретить принудительную продажу, отчуждение либо распоряжение иным способом акциями ЭСА или иными активами. "Арбитражный трибунал полностью отклонил все указанные требования, придя к выводу о необоснованности запрошенных истцами обеспечительных мер… Настоящим решением обеспечивается сохранение целостности и всесторонности арбитражного производства, гарантируя, что любое последующее решение будет принято на основании всех относящихся к делу доказательств и в соответствии с оценкой Арбитражного трибунала в отношении своей юрисдикции и применимого права", - говорится в заявлении правительства.