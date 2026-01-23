Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах

ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Стокгольмский арбитраж счел необоснованными требуемые семьей предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна обеспечительные меры по иску о компании "Электросетях Армении", арбитражное производство продолжается, утверждают в кабмине Армении.
"Стокгольмский арбитражный трибунал 24 декабря 2025 года полностью отклонил ходатайство, поданное Liormand Holdings Limited, Самвелом Карапетяном, Этери Карапетян, Саргисом Карапетяном и Кареном Карапетяном. В рамках ходатайства, помимо прочего, от Арбитражного трибунала требовалось подтвердить факт неисполнения Республикой Армения решения чрезвычайного арбитра, восстановить лицензию ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) и полномочия членов его органов управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Кроме того, по данным кабмина, трибуналу предлагалось запретить принудительную продажу, отчуждение либо распоряжение иным способом акциями ЭСА или иными активами. "Арбитражный трибунал полностью отклонил все указанные требования, придя к выводу о необоснованности запрошенных истцами обеспечительных мер… Настоящим решением обеспечивается сохранение целостности и всесторонности арбитражного производства, гарантируя, что любое последующее решение будет принято на основании всех относящихся к делу доказательств и в соответствии с оценкой Арбитражного трибунала в отношении своей юрисдикции и применимого права", - говорится в заявлении правительства.
Защита Карапетяна это сообщение пока не прокомментировала.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необратимым процесс национализации принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении", несмотря на то, что международный арбитраж дважды принял решение об обратном.
Карапетян и его семья в августе 2025 года инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал республику возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке.
