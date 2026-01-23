Рейтинг@Mail.ru
Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/arbitrazh-2069802661.html
Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах
Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах - РИА Новости, 23.01.2026
Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах
Стокгольмский арбитраж счел необоснованными требуемые семьей предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна обеспечительные меры по иску о компании "Электросетях РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:51:00+03:00
2026-01-23T11:51:00+03:00
в мире
армения
карен карапетян
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
электрические сети армении
стокгольмский арбитраж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
https://ria.ru/20260120/armenija-2068988220.html
https://ria.ru/20260118/predprinimatel-2068598689.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, карен карапетян, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, электрические сети армении, стокгольмский арбитраж
В мире, Армения, Карен Карапетян, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Электрические сети Армении, Стокгольмский арбитраж
Арбитраж в Швеции отказал семье Карапетяна в обеспечительных мерах

Арбитраж в Швеции отклонил ходатайство семьи Карапетяна об обеспечительных мерах

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Стокгольмский арбитраж счел необоснованными требуемые семьей предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна обеспечительные меры по иску о компании "Электросетях Армении", арбитражное производство продолжается, утверждают в кабмине Армении.
"Стокгольмский арбитражный трибунал 24 декабря 2025 года полностью отклонил ходатайство, поданное Liormand Holdings Limited, Самвелом Карапетяном, Этери Карапетян, Саргисом Карапетяном и Кареном Карапетяном. В рамках ходатайства, помимо прочего, от Арбитражного трибунала требовалось подтвердить факт неисполнения Республикой Армения решения чрезвычайного арбитра, восстановить лицензию ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) и полномочия членов его органов управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Движение Карапетяна пообещало создать сотни тысяч рабочих мест в Армении
20 января, 11:55
Кроме того, по данным кабмина, трибуналу предлагалось запретить принудительную продажу, отчуждение либо распоряжение иным способом акциями ЭСА или иными активами. "Арбитражный трибунал полностью отклонил все указанные требования, придя к выводу о необоснованности запрошенных истцами обеспечительных мер… Настоящим решением обеспечивается сохранение целостности и всесторонности арбитражного производства, гарантируя, что любое последующее решение будет принято на основании всех относящихся к делу доказательств и в соответствии с оценкой Арбитражного трибунала в отношении своей юрисдикции и применимого права", - говорится в заявлении правительства.
Защита Карапетяна это сообщение пока не прокомментировала.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необратимым процесс национализации принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении", несмотря на то, что международный арбитраж дважды принял решение об обратном.
Карапетян и его семья в августе 2025 года инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал республику возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине
18 января, 12:53
 
В миреАрменияКарен КарапетянСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииЭлектрические сети АрменииСтокгольмский арбитраж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала