"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране - РИА Новости, 23.01.2026
09:19 23.01.2026 (обновлено: 09:24 23.01.2026)
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
в мире, тегеран (город), мид ирана, аббас аракчи, владимир зеленский
В мире, Тегеран (город), МИД Ирана, Аббас Аракчи, Владимир Зеленский
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Мир устал от "бестолковых клоунов", чья армия держится на иностранных наемниках, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ на призыв Владимира Зеленского к агрессии против Тегерана.
"Господин Зеленский, мир устал от бестолковых клоунов. В отличие от вашей армии, опирающейся на иностранную (поддержку - ред.) и наполненной наемниками, мы, иранцы, хорошо знаем, как защитить себя, и абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
В миреТегеран (город)МИД ИранаАббас АракчиВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
