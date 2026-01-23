https://ria.ru/20260123/arakchi-2069765354.html
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
Мир устал от "бестолковых клоунов", чья армия держится на иностранных наемниках, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ на призыв Владимира Зеленского к... РИА Новости, 23.01.2026
