Зеленский набивает карманы генералов деньгами американцев, заявил МИД Ирана
09:18 23.01.2026
Зеленский набивает карманы генералов деньгами американцев, заявил МИД Ирана
Зеленский набивает карманы генералов деньгами американцев, заявил МИД Ирана
Зеленский набивает карманы генералов деньгами американцев, заявил МИД Ирана

Аракчи: Зеленский набивает карманы генералов деньгами американцев и европейцев

ТЕГЕРАН, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский набивает карманы своих коррумпированных генералов деньгами налогоплательщиков США и Европы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ на призыв Зеленского к агрессии против Тегерана.
"Зеленский использует средства американских и европейских налогоплательщиков, чтобы наполнить карманы своих коррумпированных генералов", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
