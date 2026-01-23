https://ria.ru/20260123/arakchi-2069765007.html
Зеленский набивает карманы генералов деньгами американцев, заявил МИД Ирана
Зеленский набивает карманы генералов деньгами американцев, заявил МИД Ирана
Владимир Зеленский набивает карманы своих коррумпированных генералов деньгами налогоплательщиков США и Европы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ на... РИА Новости, 23.01.2026
