Военный аналитик объяснил, почему у США нет никакого чудо-оружия

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нынешний уровень научно-технического прогресса делает невозможным даже для столь развитой страны, как США, одномоментно "вытащить из кармана" некое "чудо-оружие", аналогов которого не разрабатывали бы другие передовые в военном отношении государства, заявил РИА военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия собирает и анализирует информацию о зарубежных вооружениях, но ожидает также, что заявления о появлении у США "неизвестного оружия" будут разъяснены. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты владеют вооружениями, о которых не известно остальному миру.

"Современный уровень развития научно-технического прогресса делает невозможным даже такой развитой стране, как США, с ее мощным ВПК вдруг одномоментно вытащить из кармана некое чудо-оружие, которое не разрабатывали бы другие передовые в военном и технологическом отношении страны. Это чисто политическое заявление", - сказал Коротченко.

По его мнению, данное заявление Трампа надо рассматривать в контексте продолжающегося давления США на Евросоюз и НАТО.

"Заодно он хочет послать некие угрожающие месседжи геополитическим соперникам, таким как Китай и Россия", - полагает Коротченко.

В то же время он отметил, что США реализуют ряд перспективных программ, в частности, разработку истребителя шестого поколения, идет концептуальное осмысление технических задач при реализации стратегической системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Но здесь также надо понимать, что принципы, на которых планировал создать свою стратегическую оборонную инициативу Рональд Рейган, за это время не претерпели кардинальных изменения с точки зрения научно-технического прогресса в отношении "Золотого купола" Трампа. Ракеты-перехватчики как были, так и остаются. Размещение на околоземной орбите над Северной Америкой боевых космических платформ со средствами поражения типа лазерного или оружия направленной энергии пока остается на уровне научно-технических проектов с горизонтом реализации лет через 20-25", - сказал аналитик.

Эксперт при этом отметил большие успехи США в сфере искусственного интеллекта, который внедряется в систему боевого управления и анализа обстановки, что позволяет оперативно готовить оптимальные решения для высшего военно-политического руководства.

"Очевидно, что всё-таки элементы боевого искусственного интеллекта были использованы Соединенными Штатами при отработке и проведении операции по захвату (президента Николаса - ред.) Мадуро в Венесуэле. У США хорошие наработки в области различного рода кибероружия. Но и эти технологии хорошо известны, так же как и средства защиты от них", - сказал Коротченко.

Именно поэтому, считает он, можно уверенно сказать, что ничего революционного, способного кардинальным образом изменить соотношение сил и средств между Россией и США, у американцев нет и в ближайшее время не появится.

"Что касается развития американских гиперзвуковых технологий, то они находятся на этапе финальных испытаний различных носителей в отличие от РФ, которая уже серийно производит, например, ракеты "Циркон" и "Аванград", - сказал Коротченко.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".