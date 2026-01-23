Рейтинг@Mail.ru
Amazon планирует новый раунд сокращений сотрудников
14:17 23.01.2026
Amazon планирует новый раунд сокращений сотрудников
Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, может на следующей неделе объявить о новом раунде сокращений, о которых стало известно в октябре, сообщает... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
канада
китай
amazon
в мире, сша, канада, китай, amazon
В мире, США, Канада, Китай, Amazon
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, может на следующей неделе объявить о новом раунде сокращений, о которых стало известно в октябре, сообщает агентство Рейтер.
"Amazon планирует провести второй раунд сокращений на следующей неделе в рамках более широкой цели сократить около 30 тысяч корпоративных сотрудников", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.
В октябре агентство сообщило, что Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадет до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании. Уже на следующий день компания официально объявила о планах сократить численность своих корпоративных сотрудников на 14 тысяч в целях оптимизации деятельности.
Ожидается, что общее количество сокращений в этот раз будет примерно таким же, как и в прошлом году, и может начаться уже во вторник, уточнили анонимные источники агентству.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям
23 ноября 2025, 16:08
 
