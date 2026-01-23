Amazon планирует новый раунд сокращений сотрудников

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, может на следующей неделе объявить о новом раунде сокращений, о которых стало известно в октябре, сообщает агентство Рейтер.
"Amazon планирует провести второй раунд сокращений на следующей неделе в рамках более широкой цели сократить около 30 тысяч корпоративных сотрудников", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.
В октябре агентство сообщило, что Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадет до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании. Уже на следующий день компания официально объявила о планах сократить численность своих корпоративных сотрудников на 14 тысяч в целях оптимизации деятельности.
Ожидается, что общее количество сокращений в этот раз будет примерно таким же, как и в прошлом году, и может начаться уже во вторник, уточнили анонимные источники агентству.
