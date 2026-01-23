Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили ограничить продажу крепкого алкоголя
01:41 23.01.2026
В ОП предложили ограничить продажу крепкого алкоголя
В ОП предложили ограничить продажу крепкого алкоголя
Продажу крепкого алкоголя в России необходимо ограничить до девяти часов вечера, это может помочь снизить уровень алкоголизма и преступности в стране, заявил... РИА Новости, 23.01.2026
В ОП предложили ограничить продажу крепкого алкоголя

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Продажу крепкого алкоголя в России необходимо ограничить до девяти часов вечера, это может помочь снизить уровень алкоголизма и преступности в стране, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб.
"Нужно вводить ограничения на продажу крепкого алкоголя до 21.00 или как минимум 22.00. Как правило, тот, кто покупает крепкий алкоголь около 23.00, идет за второй или третьей бутылкой", - сказал Гриб.
Он также отметил, что при этом продажу слабоалкогольных напитков можно оставить до 23.00, а ограничения на продажу крепкого алкоголя вводить постепенно.
"Считаю, что крепкие напитки, такие как водка, следует продавать только до 21.00 или 22.00, а слабоалкогольные напитки можно оставить для продажи до 23.00. Полагаю, что это повлияет на уровень алкоголизма и уровень преступности в том числе", - заключил Гриб.
