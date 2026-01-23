В ОП предложили ограничить продажу крепкого алкоголя

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Продажу крепкого алкоголя в России необходимо ограничить до девяти часов вечера, это может помочь снизить уровень алкоголизма и преступности в стране, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб.

Он также отметил, что при этом продажу слабоалкогольных напитков можно оставить до 23.00, а ограничения на продажу крепкого алкоголя вводить постепенно.

"Считаю, что крепкие напитки, такие как водка, следует продавать только до 21.00 или 22.00, а слабоалкогольные напитки можно оставить для продажи до 23.00. Полагаю, что это повлияет на уровень алкоголизма и уровень преступности в том числе", - заключил Гриб.