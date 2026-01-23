Рейтинг@Mail.ru
13:28 23.01.2026
Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника
Новости
Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Судебные приставы Кубани впервые взыскали алименты с брокерского счета должника, списав с него 1,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Отмечается, что мужчина длительное время не платил алименты на содержание двоих детей.
Краснодарском крае создан первый прецедент взыскания алиментов с брокерского счета. Судебный пристав обнаружил специальный брокерский счет, используемый для операций с цифровыми финансовыми активами, который находился под арестом… По решению суда со специального брокерского счета должника списано около 1,7 млн рублей на содержание двух несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Долг по алиментам был полностью погашен, заключили в пресс-службе.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
13 января, 11:07
 
