Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника
Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника - РИА Новости, 23.01.2026
Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника
Судебные приставы Кубани впервые взыскали алименты с брокерского счета должника, списав с него 1,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
краснодарский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника
Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета, списав 1,7 млн руб