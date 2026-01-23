Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/akkumulyator-2069735828.html
Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов
Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов - РИА Новости, 23.01.2026
Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов
Автомобильный аккумулятор работает на основе химических реакций, которые замедляются при низкой температуре, поэтому перед наступлением морозов необходимо... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T03:11:00+03:00
2026-01-23T03:11:00+03:00
игорь мишин
авто
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762953823_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_3685bb477f7b7f7f4995896e24ce7d22.jpg
https://ria.ru/20260119/iznos-2068674661.html
https://ria.ru/20251113/opasnost-2054627108.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762953823_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac1c25459aee89577fa335de6fcdfcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь мишин, авто, общество
Игорь Мишин, Авто, Общество
Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов

РИА Новости: россиянам посоветовали зарядить аккумулятор авто перед морозами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАккумуляторы
Аккумуляторы - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Аккумуляторы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Автомобильный аккумулятор работает на основе химических реакций, которые замедляются при низкой температуре, поэтому перед наступлением морозов необходимо убедиться, что он максимально заряжен, рассказал РИА Новости эксперт НТИ "Автонет" Игорь Мишин.
"Мало что может быть хуже, чем утром, в мороз, повернуть ключ зажигания или нажать на кнопку, а в ответ услышать тишину. Работа автомобильного аккумулятора основана на химических реакциях, которые на морозе замедляются. Уже при -18°C аккумулятор работает на 60% от заявленной мощности. Перед приближением морозов убедитесь, что аккумулятор максимально заряжен", - сказал эксперт.
Автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Автоюрист рассказал, как снизить износ автомобиля в морозы
19 января, 03:07
Он отметил, что для бесперебойной работы аккумулятора следует использовать специальный чехол, который защищает агрегат при температуре даже 40-50 градусов ниже нуля. Помимо этого, исправную работу аккумулятора обеспечит парковка в гараже.
"При морозной погоде ограничьте короткие поездки и работу машины на холостом ходу. Следование таким простым правилам поможет сохранить работу аккумулятора вне зависимости от температуры за окном", - добавил Мишин.
Помимо этого, он посоветовал обращать внимание на уровень масла, охлаждающей и тормозной жидкости. Эксперт также предупредил, что использование различных электронных систем, например, подогревов салона, руля и лобового стекла, ускоряют разряд аккумулятора в машине.
Работа с авто - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Автоэксперт назвал пять фатальных ошибок водителя, которые убивают мотор
13 ноября 2025, 03:13
 
Игорь МишинАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала