Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Автомобильный аккумулятор работает на основе химических реакций, которые замедляются при низкой температуре, поэтому перед наступлением морозов необходимо убедиться, что он максимально заряжен, рассказал РИА Новости эксперт НТИ "Автонет" Игорь Мишин.

"Мало что может быть хуже, чем утром, в мороз, повернуть ключ зажигания или нажать на кнопку, а в ответ услышать тишину. Работа автомобильного аккумулятора основана на химических реакциях, которые на морозе замедляются. Уже при -18°C аккумулятор работает на 60% от заявленной мощности. Перед приближением морозов убедитесь, что аккумулятор максимально заряжен", - сказал эксперт.

Он отметил, что для бесперебойной работы аккумулятора следует использовать специальный чехол, который защищает агрегат при температуре даже 40-50 градусов ниже нуля. Помимо этого, исправную работу аккумулятора обеспечит парковка в гараже.

"При морозной погоде ограничьте короткие поездки и работу машины на холостом ходу. Следование таким простым правилам поможет сохранить работу аккумулятора вне зависимости от температуры за окном", - добавил Мишин