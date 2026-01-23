Рейтинг@Mail.ru
Африканский союз возобновил членство Гвинеи в организации - РИА Новости, 23.01.2026
02:36 23.01.2026
Африканский союз возобновил членство Гвинеи в организации
Африканский союз (АС) принял решение восстановить членство Гвинеи в организации после состоявшихся в стране президентских выборов. РИА Новости, 23.01.2026
Африканский союз возобновил членство Гвинеи в организации

ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Африканский союз (АС) принял решение восстановить членство Гвинеи в организации после состоявшихся в стране президентских выборов.
"Совет мира и безопасности... решает отменить приостановление участия Республики Гвинея в деятельности АС... и предлагает Республике Гвинея незамедлительно возобновить свое участие в деятельности Союза", - говорится в опубликованном на сайте Совета мира и безопасности коммюнике.
В организации поприветствовали позитивные шаги, предпринятые в ходе политического перехода в Гвинее, благодаря которым были успешно организованы президентские выборы.
Первые после госпереворота президентские выборы состоялись в Гвинее 28 декабря минувшего года. Мамади Думбуя, возглавивший страну в результате госпереворота, одержал на них уверенную победу, набрав 86,7% голосов.
Как сообщали СМИ, поздравления избранному главе государства поступили из разных стран, в частности из США, Китая, Франции, Руанды, Катара и Марокко.
Государственный переворот был совершен в сентябре 2021 года. Думбуя и группа военных отстранили от власти президента Альфу Конде, находившегося у власти с 2010 года и переизбравшегося в 2020 году на третий срок. Через несколько дней Африканский союз приостановил членство страны в организации.
