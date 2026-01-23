Африканский союз возобновил членство Гвинеи в организации

"Совет мира и безопасности... решает отменить приостановление участия Республики Гвинея в деятельности АС... и предлагает Республике Гвинея незамедлительно возобновить свое участие в деятельности Союза", - говорится в опубликованном на сайте Совета мира и безопасности коммюнике.