В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.01.2026
