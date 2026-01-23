Верховный суд одобрил штраф для Пулково за дискриминацию "Победы"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Верховный суд России вслед за тремя нижестоящими инстанциями согласился с законностью штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на компанию "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), главного оператора петербургского аэропорта Пулково, за дискриминационные действия в отношении авиакомпании "Победа", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Компания "Ю-Ти-Джи Холдинг" (прежнее название — "Победа Хэндлинг") подала в адрес ВВСС заявку на доступ к инфраструктуре аэропорта для обслуживания пассажиров "Победы", включая доступ к стойкам регистрации для оказания услуг обслуживания, посадки и высадки пассажиров, доставки пассажиров и экипажа и прочее.

Как субъект естественной монополии ООО "ВВСС" обязано было обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре аэропорта любому оператору, но заявку ООО "Ю-Ти-Джи Холдинг" компания не рассмотрела, сославшись на то, что в ней не указан перечень типов воздушных судов, на которых заявитель планирует выполнять полеты.

Кроме того, "Воздушные ворота Северной столицы" высказали претензии к договору на комплексное наземное обслуживание между "Победой" и "Ю-Ти-Джи Холдинг".

ФАС , куда пожаловался "Ю-Ти-Джи Холдинг", признала действия ВВСС нарушением субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа и в октябре 2024 года оштрафовала компанию на 250 тысяч рублей. Оператор оспорил штраф, но арбитражные суды трех инстанций в Московском округе признали наказание законным.