Строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее

КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Строители приступили к активному восстановлению домов, поврежденных при атаке БПЛА в Адыгее, все квартиры полностью восстановят, Строители приступили к активному восстановлению домов, поврежденных при атаке БПЛА в Адыгее, все квартиры полностью восстановят, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Сейчас приступили к активному восстановлению домов, один из которых пострадал наиболее сильно… Вместе со строительными компаниями взяли на себя ремонт домов – наши строители полностью восстановят все пострадавшие квартиры. Обозначили конкретные сроки ремонта: наиболее пострадавшие квартиры – в течение пяти недель, получившие меньше повреждений – в течение двух недель", - написал Кумпилов в Telegram-канале.

Он уточнил, что первоочередная задача – как можно быстрее восстановить жилье. Осложняет процесс отсутствие собственников некоторых квартир, добавил Кумпилов. По его словам, в настоящее время уже поступило более 800 обращений жителей о возмещении ущерба.

Во всех зданиях несущие конструкции остались целы, но повреждены обшивка, кровля, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки. Ремонт уже начался. В настоящее время жильцам разрешено вернуться в свои квартиры, кроме одного подъезда в наиболее поврежденном доме, который принял на себя основной удар. Специалисты оценивают его техническое состояние, проводят экспертизы, отметил Кумпилов.

"Поставил задачу на следующей неделе завершить ремонт крыши двух МКД, а в течение двух недель выполнить основной фронт работ", - добавил он.