Строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости.
Строители приступили к активному восстановлению домов, поврежденных при атаке БПЛА в Адыгее, все квартиры полностью восстановят, сообщил
глава республики Мурат Кумпилов.
"Сейчас приступили к активному восстановлению домов, один из которых пострадал наиболее сильно… Вместе со строительными компаниями взяли на себя ремонт домов – наши строители полностью восстановят все пострадавшие квартиры. Обозначили конкретные сроки ремонта: наиболее пострадавшие квартиры – в течение пяти недель, получившие меньше повреждений – в течение двух недель", - написал Кумпилов
в Telegram-канале.
Он уточнил, что первоочередная задача – как можно быстрее восстановить жилье. Осложняет процесс отсутствие собственников некоторых квартир, добавил Кумпилов. По его словам, в настоящее время уже поступило более 800 обращений жителей о возмещении ущерба.
Во всех зданиях несущие конструкции остались целы, но повреждены обшивка, кровля, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки. Ремонт уже начался. В настоящее время жильцам разрешено вернуться в свои квартиры, кроме одного подъезда в наиболее поврежденном доме, который принял на себя основной удар. Специалисты оценивают его техническое состояние, проводят экспертизы, отметил Кумпилов.
"Поставил задачу на следующей неделе завершить ремонт крыши двух МКД, а в течение двух недель выполнить основной фронт работ", - добавил он.
В среду Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Всего, по последним данным, повреждены 30 домов. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС. При разборе завалов на месте удара беспилотников были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщал глава республики. На базе отдыха "Шапсуг" был развернут ПВР.