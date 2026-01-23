Рейтинг@Mail.ru
Строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее - РИА Новости, 23.01.2026
18:58 23.01.2026
Строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее
Строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее - РИА Новости, 23.01.2026
Строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее
Строители приступили к активному восстановлению домов, поврежденных при атаке БПЛА в Адыгее, все квартиры полностью восстановят, сообщил глава республики Мурат... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:58:00+03:00
2026-01-23T18:58:00+03:00
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов, происшествия
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов, Происшествия
Строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее

Кумпилов: строители восстанавливают дома, поврежденные при атаке БПЛА в Адыгее

КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Строители приступили к активному восстановлению домов, поврежденных при атаке БПЛА в Адыгее, все квартиры полностью восстановят, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Сейчас приступили к активному восстановлению домов, один из которых пострадал наиболее сильно… Вместе со строительными компаниями взяли на себя ремонт домов – наши строители полностью восстановят все пострадавшие квартиры. Обозначили конкретные сроки ремонта: наиболее пострадавшие квартиры – в течение пяти недель, получившие меньше повреждений – в течение двух недель", - написал Кумпилов в Telegram-канале.
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации
Вчера, 18:55
Он уточнил, что первоочередная задача – как можно быстрее восстановить жилье. Осложняет процесс отсутствие собственников некоторых квартир, добавил Кумпилов. По его словам, в настоящее время уже поступило более 800 обращений жителей о возмещении ущерба.
Во всех зданиях несущие конструкции остались целы, но повреждены обшивка, кровля, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки. Ремонт уже начался. В настоящее время жильцам разрешено вернуться в свои квартиры, кроме одного подъезда в наиболее поврежденном доме, который принял на себя основной удар. Специалисты оценивают его техническое состояние, проводят экспертизы, отметил Кумпилов.
"Поставил задачу на следующей неделе завершить ремонт крыши двух МКД, а в течение двух недель выполнить основной фронт работ", - добавил он.
В среду Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Всего, по последним данным, повреждены 30 домов. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС. При разборе завалов на месте удара беспилотников были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщал глава республики. На базе отдыха "Шапсуг" был развернут ПВР.
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Число поврежденных домов после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 30
Вчера, 18:56
 
Республика АдыгеяТахтамукайский районМурат КумпиловПроисшествия
 
 
