Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Госпитализированные после атаки БПЛА в Адыгее идут на поправку, их состояние стабильное, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, всем обратившимся в медучреждения оказывается необходимая помощь. Число госпитализированных не увеличилось. С осколочными ранениями поступили девять пациентов. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, все пациенты идут на поправку", - написал Кумпилов в Telegram-канале.
В среду Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Всего, по последним данным, повреждены 30 домов. Пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС. При разборе завалов на месте удара беспилотников были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщал глава республики. На базе отдыха "Шапсуг" был развернут ПВР.