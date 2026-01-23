Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
19:01 23.01.2026
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Госпитализированные после атаки БПЛА в Адыгее идут на поправку, их состояние стабильное, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:01:00+03:00
2026-01-23T19:01:00+03:00
Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

Глава Адыгеи Кумпилов: госпитализированные после атаки БПЛА идут на поправку

Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея . Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Госпитализированные после атаки БПЛА в Адыгее идут на поправку, их состояние стабильное, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«
"Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, всем обратившимся в медучреждения оказывается необходимая помощь. Число госпитализированных не увеличилось. С осколочными ранениями поступили девять пациентов. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, все пациенты идут на поправку", - написал Кумпилов в Telegram-канале.
В среду Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Всего, по последним данным, повреждены 30 домов. Пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС. При разборе завалов на месте удара беспилотников были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщал глава республики. На базе отдыха "Шапсуг" был развернут ПВР.
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Адыгее жителям некоторых домов разрешили вернуться в квартиры после атаки
21 января, 20:55
 
Происшествия Республика Адыгея Тахтамукайский район Мурат Кумпилов
 
 
