Рейтинг@Mail.ru
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:45 22.01.2026 (обновлено: 15:46 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/zoopark-2069615818.html
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке - РИА Новости, 22.01.2026
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке, малыш появился на свет ночью 16 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:45:00+03:00
2026-01-22T15:46:00+03:00
хорошие новости
общество
африка
светлана акулова
московский зоопарк
международный союз охраны природы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069615206_10:0:810:450_1920x0_80_0_0_4a01e4d95b6d806903a1ba98acc18135.jpg
https://ria.ru/20260122/manul-2069488688.html
https://ria.ru/20260121/katjusha-2069305807.html
https://ria.ru/20260120/belorussija-2069090226.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069615206_138:0:738:450_1920x0_80_0_0_daab6b5876d852232e22bcdfacdec52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, африка, светлана акулова, московский зоопарк, международный союз охраны природы
Хорошие новости, Общество, Африка, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Международный союз охраны природы
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата потто

© Московский зоопарк/TelegramДетеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Московский зоопарк/Telegram
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке, малыш появился на свет ночью 16 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата - потто... Малыш появился на свет ночью 16 сентября и почти сразу от него отказалась мама, самка Неллия. У потто очень сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка нередко мать оставляет потомство. С первого дня жизни о детеныше начали заботиться сотрудники отдела "Приматы", что стало уникальным опытом для специалистов Московского зоопарка", - говорится в сообщении.
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург
Вчера, 09:16
Отмечается, что поначалу его выкармливали детской молочной смесью, сейчас в рацион добавили мучного червя, саранчу, сверчка. Также малышу вводят другие "взрослые" корма - фрукты, овощи, белковую пищу: креветок, отварную курицу, перепелиные яйца.
"С первого дня жизни детеныш потто в Московском зоопарке находился под чутким вниманием зоологов. Малыша бережно выкармливали специальной смесью из пипетки - поначалу каждые три часа. К концу первого месяца интервал между кормлениями постепенно увеличили до 4-4,5 часов. Перед каждым приемом пищи малышу делали мягкий массаж животика для стимуляции пищеварения. А после кормления его аккуратно вычёсывали мягкой щеточкой, имитируя естественное вылизывание. По мере того, как детеныш окреп, его начали понемногу выносить на прогулки - это важный шаг в адаптации и развитии", - поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что в недельном возрасте детеныш потто весил всего 50 граммов. Сейчас он отлично растет, развивается и демонстрирует отличную динамику роста: уже в начале января его масса достигла 355 граммов. Специалисты определили пол детеныша - это самец. Малышу дали имя Нейтон: оно образовано от имен его родителей - мамы Неллии и папы Нориса.
"Сейчас специалисты приступили к процессу адаптации Нейтона в семейной группе. Детеныш содержится в отдельном помещении в вольере родителей и имеет возможность видеть, слышать и ощущать их запах. Это важный этап для полноценного развития и налаживания коммуникаций. В экспозиционном вольере проживают только Нейтон и его родители", - подчеркивается в сообщении.
Снег во внутреннем вольере Катюши - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Директор Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом
21 января, 14:05
Более того, ранее у этой пары потто уже было потомство - в 2024 году у них родилась самка по имени Наоми. В настоящее время она содержится в неэкспозиционном вольере Московского зоопарка. Несмотря на то, что Наоми росла вместе с родителями, зоологи вели за ее состоянием круглосуточное наблюдение - это стандартная мера при выращивании детенышей редких видов.
"Это вид ночных древесных приматов из семейства лориевых, обитающий в тропической Африке, занесенный в список Международного союза охраны природы как уязвимый. Этих животных очень сложно содержать и размножать в условиях зоопарка. Увидеть детеныша и его родителей можно на экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Приматы", расположенном на Новой территории", - отмечается в сообщении.
Потто населяет влажные тропические и горные леса, а также плантации Западной, Центральной и Восточной Африки. Эти животные имеют плотный мех, большие темные глаза, маленькие уши и крепкие лапы. На шее приматов есть наросты-шипы, которые используются для защиты от хищников. Потто ведут древесный образ жизни и никогда не спускаются на землю, передвигается медленно и осторожно, цепко держась за ветви.
Енот в прибывшем из США контейнере с автомобилями на пункте таможенного оформления в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Прибывший в Белоруссию в машине из США енот полюбил крабовые палочки
20 января, 16:47
 
Хорошие новостиОбществоАфрикаСветлана АкуловаМосковский зоопаркМеждународный союз охраны природы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала