МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке, малыш появился на свет ночью 16 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

"В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата - потто... Малыш появился на свет ночью 16 сентября и почти сразу от него отказалась мама, самка Неллия. У потто очень сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка нередко мать оставляет потомство. С первого дня жизни о детеныше начали заботиться сотрудники отдела "Приматы", что стало уникальным опытом для специалистов Московского зоопарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поначалу его выкармливали детской молочной смесью, сейчас в рацион добавили мучного червя, саранчу, сверчка. Также малышу вводят другие "взрослые" корма - фрукты, овощи, белковую пищу: креветок, отварную курицу, перепелиные яйца.

"С первого дня жизни детеныш потто в Московском зоопарке находился под чутким вниманием зоологов. Малыша бережно выкармливали специальной смесью из пипетки - поначалу каждые три часа. К концу первого месяца интервал между кормлениями постепенно увеличили до 4-4,5 часов. Перед каждым приемом пищи малышу делали мягкий массаж животика для стимуляции пищеварения. А после кормления его аккуратно вычёсывали мягкой щеточкой, имитируя естественное вылизывание. По мере того, как детеныш окреп, его начали понемногу выносить на прогулки - это важный шаг в адаптации и развитии", - поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова , чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в недельном возрасте детеныш потто весил всего 50 граммов. Сейчас он отлично растет, развивается и демонстрирует отличную динамику роста: уже в начале января его масса достигла 355 граммов. Специалисты определили пол детеныша - это самец. Малышу дали имя Нейтон: оно образовано от имен его родителей - мамы Неллии и папы Нориса.

"Сейчас специалисты приступили к процессу адаптации Нейтона в семейной группе. Детеныш содержится в отдельном помещении в вольере родителей и имеет возможность видеть, слышать и ощущать их запах. Это важный этап для полноценного развития и налаживания коммуникаций. В экспозиционном вольере проживают только Нейтон и его родители", - подчеркивается в сообщении.

Более того, ранее у этой пары потто уже было потомство - в 2024 году у них родилась самка по имени Наоми. В настоящее время она содержится в неэкспозиционном вольере Московского зоопарка. Несмотря на то, что Наоми росла вместе с родителями, зоологи вели за ее состоянием круглосуточное наблюдение - это стандартная мера при выращивании детенышей редких видов.

"Это вид ночных древесных приматов из семейства лориевых, обитающий в тропической Африке , занесенный в список Международного союза охраны природы как уязвимый. Этих животных очень сложно содержать и размножать в условиях зоопарка. Увидеть детеныша и его родителей можно на экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Приматы", расположенном на Новой территории", - отмечается в сообщении.