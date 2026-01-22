Рейтинг@Mail.ru
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 22.01.2026 (обновлено: 21:40 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/zoloto-2069697215.html
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 22.01.2026
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото растет более чем на один процент и в четверг впервые в истории превысила отметку в 4900 долларов за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:42:00+03:00
2026-01-22T21:40:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025736211_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_ac6922433b1f85414f791dc5cedc6819.jpg
https://ria.ru/20260122/serebro-2069691220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025736211_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_d48571ebab8254390bcb35d574af5414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию

Биржевая цена золота впервые в истории превысила $4900 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМеталлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Биржевая цена на золото растет более чем на один процент и в четверг впервые в истории превысила отметку в 4900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 20:37 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 59,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,24 процента, до 4897,1 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил уровень 4900 долларов.
Металлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Цена серебра впервые в истории поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию
Вчера, 20:01
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала