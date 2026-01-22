https://ria.ru/20260122/zoloto-2069697215.html
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию
Цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото растет более чем на один процент и в четверг впервые в истории превысила отметку в 4900 долларов за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:42:00+03:00
2026-01-22T20:42:00+03:00
2026-01-22T21:40:00+03:00
экономика
Новости
ru-RU
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Биржевая цена на золото растет более чем на один процент и в четверг впервые в истории превысила отметку в 4900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 20:37 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 59,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,24 процента, до 4897,1 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил уровень 4900 долларов.