Знак "Доброволец Верхневолжья" учрежден решением Виталия Королева

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Тверской области по решению временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева учрежден знак "Доброволец Верхневолжья", сообщает пресс-служба облправительства.

Порядок и условия предоставления награды рассмотрены в четверг на заседании президиума правительства Тверской области под руководством главы региона.

О необходимости поощрения областной наградой людей, посвятивших себя волонтерству, Королев заявил в декабре 2025 года по итогам общения с добровольцами, отправляющими гуманитарные грузы в зону специальной военной операции.

На Форуме тверского студенчества глава региона отметил высокую вовлеченность молодежи Верхневолжья в добровольчество. В настоящее время в области количество молодых людей, занимающихся волонтерской и общественной деятельностью, превышает 138 тысяч человек.

Нагрудный знак "Доброволец Верхневолжья" вручается за значительный личный вклад в развитие и поддержку волонтерства. Выступить с представлением активиста к региональной награде могут органы государственной власти Тверской области, местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных ведомств, организации и общественные объединения. Решение о поощрении нагрудным знаком принимается при участии представителей общественности, Минмолодежи Тверской области.