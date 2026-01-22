https://ria.ru/20260122/znak-2069652058.html
Знак "Доброволец Верхневолжья" учрежден решением Виталия Королева
Знак "Доброволец Верхневолжья" учрежден решением Виталия Королева - РИА Новости, 22.01.2026
Знак "Доброволец Верхневолжья" учрежден решением Виталия Королева
В Тверской области по решению временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева учрежден знак "Доброволец Верхневолжья", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2026
Знак "Доброволец Верхневолжья" учрежден решением Виталия Королева
Знак "Доброволец Верхневолжья" учрежден в Тверской области решением Королева
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Тверской области по решению временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева учрежден знак "Доброволец Верхневолжья", сообщает пресс-служба облправительства.
Порядок и условия предоставления награды рассмотрены в четверг на заседании президиума правительства Тверской области под руководством главы региона.
О необходимости поощрения областной наградой людей, посвятивших себя волонтерству, Королев заявил в декабре 2025 года по итогам общения с добровольцами, отправляющими гуманитарные грузы в зону специальной военной операции.
На Форуме тверского студенчества глава региона отметил высокую вовлеченность молодежи Верхневолжья в добровольчество. В настоящее время в области количество молодых людей, занимающихся волонтерской и общественной деятельностью, превышает 138 тысяч человек.
Нагрудный знак "Доброволец Верхневолжья" вручается за значительный личный вклад в развитие и поддержку волонтерства. Выступить с представлением активиста к региональной награде могут органы государственной власти Тверской области, местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных ведомств, организации и общественные объединения. Решение о поощрении нагрудным знаком принимается при участии представителей общественности, Минмолодежи Тверской области.
Знак согласован Геральдическим советом при президенте Российской Федерации. На лицевой стороне в центре награды изображена красная лента, представляющая собой стилизованное изображение сердца. По изгибу внешнего круга сверху расположено название, снизу – лавровая ветвь. На оборотной стороне – очертание границ и герб Тверской области. К знаку прилагается удостоверение.