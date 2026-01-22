В Москве у семьи с детьми изъяли шесть змей и трех ящериц без документов

"Прокуроры обнаружили и изъяли диких животных, запрещенных к домашнему содержанию и регулируемых СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, у владельца не было документов, которые бы подтверждали покупку животных или разрешали их содержание.