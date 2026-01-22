Рейтинг@Mail.ru
В Москве у семьи с детьми изъяли шесть змей и трех ящериц без документов
14:10 22.01.2026 (обновлено: 14:28 22.01.2026)
В Москве у семьи с детьми изъяли шесть змей и трех ящериц без документов
В Москве у семьи с детьми изъяли шесть змей и трех ящериц без документов
В Москве у семьи с детьми изъяли шесть змей и трех ящериц без документов
Прокуроры нашли в московской квартире, где живет семья с тремя детьми, шесть змей и трех ящериц, среди которых были ядовитые и краснокнижные, которые...
В Москве у семьи с детьми изъяли шесть змей и трех ящериц без документов

В Москве у семьи с тремя детьми изъяли 6 змей и 3 ящериц без документов

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПрокуроры нашли в московской квартире, где живет семья с тремя детьми, шесть змей и трех ящериц
Прокуроры нашли в московской квартире, где живет семья с тремя детьми, шесть змей и трех ящериц - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Прокуроры нашли в московской квартире, где живет семья с тремя детьми, шесть змей и трех ящериц
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прокуроры нашли в московской квартире, где живет семья с тремя детьми, шесть змей и трех ящериц, среди которых были ядовитые и краснокнижные, которые содержались без разрешающих документов, сообщили в прокуратуре Москвы.
Прокуратура начала проверку после сообщения о том, что 16-летнюю девочку дома укусила ядовитая змея. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы вместе с Бабушкинской межрайонной прокуратурой обнаружили и изъяли диких животных, среди которых были смарагдовый варан, варан макрея, ящерица красный тегу, танимбарский и короткохвостый питоны, краснокнижный островной полоз, а также три ядовитые змеи – островная, цейлонская и стройная куфии, которых владелец добровольно передал.
"Прокуроры обнаружили и изъяли диких животных, запрещенных к домашнему содержанию и регулируемых СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как сообщили в прокуратуре, у владельца не было документов, которые бы подтверждали покупку животных или разрешали их содержание.
В ведомстве добавили, что хозяину животных грозит административная ответственность по статье 8.35 КоАП РФ (нарушение правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов).
