https://ria.ru/20260122/zhitelnitsa-2069600111.html
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием - РИА Новости, 22.01.2026
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием
Жительница Магадана получила 5 лет 1 месяц колонии за то, что отказалась от ребенка в роддоме, но ежемесячно получала на него детские пособия, сообщает... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:09:00+03:00
2026-01-22T15:09:00+03:00
2026-01-22T15:09:00+03:00
происшествия
магаданская область
магадан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20250711/sk-2028596835.html
магаданская область
магадан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, магадан, россия
Происшествия, Магаданская область, Магадан, Россия
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием
Жительница Магадана получила 5 лет за мошенничество с детским пособием
МАГАДАН, 22 янв - РИА Новости. Жительница Магадана получила 5 лет 1 месяц колонии за то, что отказалась от ребенка в роддоме, но ежемесячно получала на него детские пособия, сообщает прокуратура Магаданской области.
В суде установлено, что женщина отказалась от младенца в роддоме, при этом обратилась в социальный фонд по Магаданской области
за ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка и указала недостоверные сведения. Она успела получить выплаты суммой почти 500 тысяч рублей.
"Суд назначил осужденной окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что женщина осуждена по части 3 статьи 159.2 УК РФ
(мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, в крупном размере).
По информации ведомства, ранее она была осуждена за попытку продажи наркотиков и мошенничество при получении средств материнского капитала.