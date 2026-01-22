Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием

МАГАДАН, 22 янв - РИА Новости. Жительница Магадана получила 5 лет 1 месяц колонии за то, что отказалась от ребенка в роддоме, но ежемесячно получала на него детские пособия, сообщает прокуратура Магаданской области.

В суде установлено, что женщина отказалась от младенца в роддоме, при этом обратилась в социальный фонд по Магаданской области за ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка и указала недостоверные сведения. Она успела получить выплаты суммой почти 500 тысяч рублей.

"Суд назначил осужденной окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что женщина осуждена по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, в крупном размере).