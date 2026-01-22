Рейтинг@Mail.ru
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием - РИА Новости, 22.01.2026
15:09 22.01.2026
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием - РИА Новости, 22.01.2026
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием
Жительница Магадана получила 5 лет 1 месяц колонии за то, что отказалась от ребенка в роддоме, но ежемесячно получала на него детские пособия, сообщает... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
магаданская область
магадан
россия
происшествия, магаданская область, магадан, россия
Происшествия, Магаданская область, Магадан, Россия
Жительница Магадана получила срок за мошенничество с детским пособием

Жительница Магадана получила 5 лет за мошенничество с детским пособием

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МАГАДАН, 22 янв - РИА Новости. Жительница Магадана получила 5 лет 1 месяц колонии за то, что отказалась от ребенка в роддоме, но ежемесячно получала на него детские пособия, сообщает прокуратура Магаданской области.
В суде установлено, что женщина отказалась от младенца в роддоме, при этом обратилась в социальный фонд по Магаданской области за ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка и указала недостоверные сведения. Она успела получить выплаты суммой почти 500 тысяч рублей.
"Суд назначил осужденной окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что женщина осуждена по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, в крупном размере).
По информации ведомства, ранее она была осуждена за попытку продажи наркотиков и мошенничество при получении средств материнского капитала.
ПроисшествияМагаданская областьМагаданРоссия
 
 
