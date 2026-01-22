Жителя Подмосковья арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Силовики задержали жителя Подмосковья, который, поддавший уговорам незнакомца, поджег три релейных шкафа на железной дороге, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"В Подмосковье сотрудники УТ МВД России по ЦФО и ЛУ МВД России на станции "Москва‑Ярославская" совместно с оперативниками столичного УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 24‑летнего местного жителя, подозреваемого в серии поджогов объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ранее в дежурную часть столичной транспортной полиции с разницей в два дня поступили сообщения о том, что на 31‑м километре перегона ж/д станций Зелёный Бор – Ивантеевка‑2 и на 27‑м километре перегона станций Клязьма – Мамонтовская неизвестный повредил три релейных шкафа.
"Используя спички и зажигательную смесь, он поджёг объекты транспортной инфраструктуры на двух локациях. Однако, несмотря на все усилия злоумышленника, нарушения в движении поездов не допущено", - отмечается в сообщении.
Ему вменили два эпизода покушения на теракт и арестовали.
