Жителя Подмосковья арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге
12:25 22.01.2026 (обновлено: 12:34 22.01.2026)
Жителя Подмосковья арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге
Жителя Подмосковья арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкино
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
пушкино
происшествия, московская область (подмосковье), пушкино, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Силовики задержали жителя Подмосковья, который, поддавший уговорам незнакомца, поджег три релейных шкафа на железной дороге, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Подмосковье сотрудники УТ МВД России по ЦФО и ЛУ МВД России на станции "Москва‑Ярославская" совместно с оперативниками столичного УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 24‑летнего местного жителя, подозреваемого в серии поджогов объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Задержание юношей за попытку поджога релейных шкафов по заданию ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье
2 июня 2025, 04:44
Отмечается, что ранее в дежурную часть столичной транспортной полиции с разницей в два дня поступили сообщения о том, что на 31‑м километре перегона ж/д станций Зелёный Бор – Ивантеевка‑2 и на 27‑м километре перегона станций Клязьма – Мамонтовская неизвестный повредил три релейных шкафа.
Подозреваемым оказался житель Пушкино, на допросе молодой человек признался, что переписывался с неизвестным, активно поддерживающим ВСУ, и, поддавшись на его уговоры, согласился совершить теракт на железной дороге в столичном регионе.
"Используя спички и зажигательную смесь, он поджёг объекты транспортной инфраструктуры на двух локациях. Однако, несмотря на все усилия злоумышленника, нарушения в движении поездов не допущено", - отмечается в сообщении.
Ему вменили два эпизода покушения на теракт и арестовали.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо
27 мая 2025, 09:09
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПушкиноМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
