Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Оплата безналичным способом и включение в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца позволит потенциальным покупателям недвижимости не стать жертвой "схемы Долиной", заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью РИА Новости, что меры по защите от "схемы Долиной" могут быть приняты в первом квартале 2026 года. Мошенническая схеме, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, в обиходе получила название "схема Долиной".
"Можно посоветовать тем, кто планирует совершить сделки на вторичном рынке недвижимости, осуществлять оплату безналичным способом, включать в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца, предусматривать период охлаждения не менее 10 дней и тщательно проверять историю недвижимости, а также пользоваться нотариальным удостоверением сделки", - сказал Соловьев.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи от квартиры ей были переданы 19 января – день, когда истекал срок добровольного выселения певицы из проданной квартиры.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
