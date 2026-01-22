Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Оплата безналичным способом и включение в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца позволит потенциальным покупателям недвижимости не стать жертвой "схемы Долиной", заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.