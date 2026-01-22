Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной" - РИА Новости, 22.01.2026
01:09 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/zhile-2069454429.html
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"
Оплата безналичным способом и включение в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца позволит потенциальным покупателям недвижимости не... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T01:09:00+03:00
2026-01-22T01:09:00+03:00
жилье
россия
иван соловьев (юрист)
анатолий аксаков
госдума рф
московский городской суд
дело о квартире долиной
жилье, россия, иван соловьев (юрист), анатолий аксаков, госдума рф, московский городской суд, дело о квартире долиной
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"

© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Fotolia / Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Оплата безналичным способом и включение в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца позволит потенциальным покупателям недвижимости не стать жертвой "схемы Долиной", заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью РИА Новости, что меры по защите от "схемы Долиной" могут быть приняты в первом квартале 2026 года. Мошенническая схеме, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, в обиходе получила название "схема Долиной".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Схема Долиной 2.0": с чем столкнулся рынок жилья
20 января, 17:28
"Можно посоветовать тем, кто планирует совершить сделки на вторичном рынке недвижимости, осуществлять оплату безналичным способом, включать в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца, предусматривать период охлаждения не менее 10 дней и тщательно проверять историю недвижимости, а также пользоваться нотариальным удостоверением сделки", - сказал Соловьев.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи от квартиры ей были переданы 19 января – день, когда истекал срок добровольного выселения певицы из проданной квартиры.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Осмотр квартиры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"
5 декабря 2025, 03:33
 
ЖильеРоссияИван Соловьев (юрист)Анатолий АксаковГосдума РФМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
