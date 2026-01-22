Депутат Госдумы рассказал, когда можно жаловаться в Госжилинспекцию

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Управляющие компании (УК) обязаны посыпать песком или реагентами дорожки во дворе, чтобы люди не скользили в гололед и не получали травмы, если данная норма не соблюдается, то жильцы могут обратиться с жалобой в Госжилинспекцию, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Обязанность управляющей компании посыпать песком или реагентом дорожки во дворе для предотвращения скольжения и травм в гололед закреплена в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда. Эта работа является частью содержания общего имущества многоквартирного дома, за которое жильцы платят по договору с УК. При нарушении этой нормы жильцы могут обратиться с жалобой в Госжилинспекцию ", - сказал Кошелев

Парламентарий уточнил, что при температуре ниже нуля градусов, антигололедные мероприятия и уборка территории во дворах жилых домов должны проводиться ежедневно, а лед с тротуаров, крыльца и площадок перед входом в подъезд должен быть убран сразу, как только он появляется.