Депутат Госдумы рассказал, когда можно жаловаться в Госжилинспекцию - 22.01.2026
04:03 22.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, когда можно жаловаться в Госжилинспекцию
Депутат Госдумы рассказал, когда можно жаловаться в Госжилинспекцию
2026-01-22T04:03:00+03:00
2026-01-22T04:03:00+03:00
2026
Депутат Госдумы рассказал, когда можно жаловаться в Госжилинспекцию

РИА Новости: жители могут жаловать на УК, если она не посыпает песком дорожки

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Управляющие компании (УК) обязаны посыпать песком или реагентами дорожки во дворе, чтобы люди не скользили в гололед и не получали травмы, если данная норма не соблюдается, то жильцы могут обратиться с жалобой в Госжилинспекцию, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Обязанность управляющей компании посыпать песком или реагентом дорожки во дворе для предотвращения скольжения и травм в гололед закреплена в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда. Эта работа является частью содержания общего имущества многоквартирного дома, за которое жильцы платят по договору с УК. При нарушении этой нормы жильцы могут обратиться с жалобой в Госжилинспекцию", - сказал Кошелев.
Парламентарий уточнил, что при температуре ниже нуля градусов, антигололедные мероприятия и уборка территории во дворах жилых домов должны проводиться ежедневно, а лед с тротуаров, крыльца и площадок перед входом в подъезд должен быть убран сразу, как только он появляется.
"Правила требуют, чтобы после уборки - если скользко - тротуары и двор был посыпан либо чистым песком, либо чистыми реагентами. Смешивать их допускается лишь в "порядке исключения", только на тротуарах и только при наличии сплошной наледи. Если двор в гололед не обрабатывается, то это считается нарушением со стороны УК договора и санитарных норм", - заключил он.
