Зеленский заявил, что вопрос территорий остается нерешенным - РИА Новости, 22.01.2026
20:08 22.01.2026
Зеленский заявил, что вопрос территорий остается нерешенным
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что вопрос территорий остается нерешенным.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе мероприятия, организованного в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
"Стив (Уиткофф), как и Джаред (Кушнер, зять американского лидера), президент (США Дональд) Трамп и секретарь (США Марко) Рубио - все мы говорили сегодня. Да, мы говорим об одном вопросе, который является самым сложным и нерешенным, и я думаю, что на трехсторонних встречах мы покажем друг другу свои варианты… Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф", - заявил Зеленский.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
"Жизнь рассудит". Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
