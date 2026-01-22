Зеленский заявил, что вопрос территорий остается нерешенным

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что вопрос территорий остается нерешенным.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе мероприятия, организованного в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.
"Стив (Уиткофф), как и Джаред (Кушнер, зять американского лидера), президент (США Дональд) Трамп и секретарь (США Марко) Рубио - все мы говорили сегодня. Да, мы говорим об одном вопросе, который является самым сложным и нерешенным, и я думаю, что на трехсторонних встречах мы покажем друг другу свои варианты… Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф", - заявил Зеленский.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.