Зеленский вновь выразил недовольство уровнем поддержки Запада

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины на фоне заявлений ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.