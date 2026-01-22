Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь выразил недовольство уровнем поддержки Запада - РИА Новости, 22.01.2026
19:49 22.01.2026
Зеленский вновь выразил недовольство уровнем поддержки Запада
Зеленский вновь выразил недовольство уровнем поддержки Запада
Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины на фоне заявлений ряда стран, РИА Новости, 22.01.2026
в мире
украина
россия
сергей лавров
давос
владимир зеленский
нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Давос, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский вновь выразил недовольство уровнем поддержки Запада

Зеленский в Давосе вновь выразил недовольство уровнем поддержки Запада

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины на фоне заявлений ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
"Поддержка Украины должна стать куда сильнее. Наши прошлые встречи с президентом США обеспечили нам ракеты ПВО, спасибо европейцам, они также помогли нам. Сегодня мы также говорили о защите неба. Я надеюсь, Америка продолжит поддерживать нас ", - заявил Зеленский в ходе выступления.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Вчера, 19:10
Ранее он требовал от партнеров передать Украине даже те ракеты ПВО, которые они держат в резерве для собственной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Жизнь рассудит". Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Вчера, 19:35
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровДавосВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
