Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе - РИА Новости, 22.01.2026
19:10 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
украина
давос
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
давос
венгрия
в мире, украина, давос, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Давос, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе

Зеленский оскорбительно высказался об Орбане в своей речи в Давосе

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мы видим, что силы, пытающиеся уничтожить Европу, не теряют ни одного дня. Они действуют свободно даже в Европе. Каждый "Виктор", который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник", - заявил Зеленский в ходе выступления на форуме.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Вчера, 18:55
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Вчера, 17:38
 
В миреУкраинаДавосВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
