https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069677410.html
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова пришел без галстука... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:55:00+03:00
2026-01-22T18:55:00+03:00
2026-01-22T19:03:00+03:00
давос
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36e4c51b07b9f1d867084ab7fd8f5478.jpg
https://ria.ru/20260122/vystuplenie-2069670593.html
https://ria.ru/20260122/zakharova-2069623657.html
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef08181b17dbc08780e0e6998ed2990.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давос, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Давос, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Зеленский пришел на встречу с Трампом без галстука
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова пришел без галстука на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, следует из фотографий и видеозаписей выступлений Зеленского.
Встреча Зеленского
и Трампа
на форуме в Давосе
прошла в четверг. Пресс-служба Зеленского в его Telegram-канале опубликовала запись о встрече, прикрепив фотографию, на которой Зеленский в очередной раз запечатлен в черном костюме, похожем на рабочую робу и снова без галстука. В этом же виде он выступал и с трибуны форума. Трамп на встречу надел классический синий костюм с темно-красным галстуком.
В декабре 2025 года Зеленский уже приезжал на встречу с Трампом в своем черном костюме-робе. В таком же костюме Зеленский прибыл на встречу с Трампом в октябре и выступал в ООН
в сентябре прошлого года.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.