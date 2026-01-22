Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 22.01.2026 (обновлено: 19:03 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069677410.html
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова пришел без галстука... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:55:00+03:00
2026-01-22T19:03:00+03:00
давос
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36e4c51b07b9f1d867084ab7fd8f5478.jpg
https://ria.ru/20260122/vystuplenie-2069670593.html
https://ria.ru/20260122/zakharova-2069623657.html
давос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef08181b17dbc08780e0e6998ed2990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Давос, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом

Зеленский пришел на встречу с Трампом без галстука

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова пришел без галстука на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, следует из фотографий и видеозаписей выступлений Зеленского.
Встреча Зеленского и Трампа на форуме в Давосе прошла в четверг. Пресс-служба Зеленского в его Telegram-канале опубликовала запись о встрече, прикрепив фотографию, на которой Зеленский в очередной раз запечатлен в черном костюме, похожем на рабочую робу и снова без галстука. В этом же виде он выступал и с трибуны форума. Трамп на встречу надел классический синий костюм с темно-красным галстуком.
Со мной было неинтересно, да? Зеленского попросили побыстрее закончить выступление на форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
Вчера, 18:36
В декабре 2025 года Зеленский уже приезжал на встречу с Трампом в своем черном костюме-робе. В таком же костюме Зеленский прибыл на встречу с Трампом в октябре и выступал в ООН в сентябре прошлого года.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
Вчера, 16:14
 
ДавосВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала