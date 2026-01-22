Рейтинг@Mail.ru
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ - РИА Новости, 22.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 22.01.2026 (обновлено: 22:49 22.01.2026)
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Украинская делегация проведет переговоры с американской и российской сторонами в ОАЭ, пишет "Страна.ua".
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ

Зеленский: встреча делегаций РФ, Украины и США пройдет в ОАЭ в пятницу и субботу

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинская делегация проведет переговоры с американской и российской сторонами в ОАЭ, пишет "Страна.ua".
«

"Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и России, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Со мной было неинтересно, да? Зеленского попросили побыстрее закончить выступление на форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
Вчера, 18:36
По информации Financial Times, саммит пройдет в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер могут отправиться туда сразу же после беседы с Владимиром Путиным.
Сегодня глава киевского режима встретился с Дональдом Трампом в Давосе. Переговоры продлились менее часа. Американский президент назвал их хорошими, диалог по мирному процессу продолжается.
В ноябре в столице ОАЭ прошла встреча представителей России, Украины и США, в ней участвовали сотрудники спецслужб. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, представители российских и украинских спецслужб периодически обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Концерт по заявкам: Киев сумел добиться желаемого от Москвы
10 января, 08:00

Обсуждение плана США

На четверг запланирована встреча Уиткоффа и Кушнера с российским лидером в Москве. Как сообщало агентство Bloomberg, американская делегация хочет поговорить о гарантиях безопасности Киеву и показать проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреОАЭВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
 
