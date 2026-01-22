Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинская делегация проведет переговоры с американской и российской сторонами в ОАЭ, пишет "Страна.ua".

« "Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и России, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал", — говорится в публикации в Telegram-канале.

По информации Financial Times, саммит пройдет в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер могут отправиться туда сразу же после беседы с Владимиром Путиным.

Сегодня глава киевского режима встретился с Дональдом Трампом Давосе . Переговоры продлились менее часа. Американский президент назвал их хорошими, диалог по мирному процессу продолжается.

В ноябре в столице ОАЭ прошла встреча представителей России, Украины и США, в ней участвовали сотрудники спецслужб. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, представители российских и украинских спецслужб периодически обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными.

Обсуждение плана США

На четверг запланирована встреча Уиткоффа Кушнера с российским лидером в Москве . Как сообщало агентство Bloomberg, американская делегация хочет поговорить о гарантиях безопасности Киеву и показать проекты планов по завершению конфликта.