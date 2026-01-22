https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069655094.html
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Украинская делегация проведет переговоры с американской и российской сторонами в ОАЭ, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 22.01.2026
сша
в мире
оаэ
владимир зеленский
россия
украина
специальная военная операция на украине
США, В мире, ОАЭ, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
Зеленский: встреча делегаций РФ, Украины и США пройдет в ОАЭ в пятницу и субботу
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинская делегация проведет переговоры с американской и российской сторонами в ОАЭ, пишет "Страна.ua".
«
"Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и России, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По информации Financial Times, саммит пройдет в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер могут отправиться туда сразу же после беседы с Владимиром Путиным.
Сегодня глава киевского режима встретился с Дональдом Трампом
в Давосе
. Переговоры продлились менее часа. Американский президент назвал их хорошими, диалог по мирному процессу продолжается.
В ноябре в столице ОАЭ прошла встреча представителей России, Украины и США, в ней участвовали сотрудники спецслужб. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, представители российских и украинских спецслужб периодически обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными.
На четверг запланирована встреча Уиткоффа
и Кушнера
с российским лидером в Москве
. Как сообщало агентство Bloomberg, американская делегация хочет поговорить о гарантиях безопасности Киеву
и показать проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.