На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 22.01.2026 (обновлено: 20:16 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069544485.html
На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа
На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа
Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом ждет ультиматум по Донбассу, пишет издание "Страна.ua". В статье отмечается, что в Давосе... РИА Новости, 22.01.2026
На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Зеленского на встрече с Трампом ждет ультиматум по Донбассу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом ждет ультиматум по Донбассу, пишет издание "Страна.ua".

В статье отмечается, что в Давосе главе киевского режима, вероятно, предложат согласиться на вывод войск, за которым не последует размещение европейского контингента на Украине. При этом глава Белого дома может дать некие обещания оказать поддержку Киеву в случае нового конфликта, утверждает издание.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады
Вчера, 08:36
"Согласится ли на это Зеленский или нет — зависит по большому счету от одного вопроса: готов ли Трамп, помимо словесных убеждений, пригрозить некими практическими мерами давления. Например, полностью прекратить поставки оружия и развединформации Киеву в случае отказа отводить войска из Донецкой области", — говорится в публикации.

Сегодня Зеленский прилетел в Швейцарию, где ожидается его встреча с Трампом.

Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку в ином случае можно потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, глава киевского режима рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов.
Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Москва приветствует усилия Трампа по Украине, заявил Песков
Вчера, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДонбассСША
 
 
