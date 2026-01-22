МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом ждет ультиматум по Донбассу, пишет издание "Страна.ua".



В статье отмечается, что в Давосе главе киевского режима, вероятно, предложат согласиться на вывод войск, за которым не последует размещение европейского контингента на Украине. При этом глава Белого дома может дать некие обещания оказать поддержку Киеву в случае нового конфликта, утверждает издание.