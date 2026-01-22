МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом ждет ультиматум по Донбассу, пишет издание "Страна.ua".
В статье отмечается, что в Давосе главе киевского режима, вероятно, предложат согласиться на вывод войск, за которым не последует размещение европейского контингента на Украине. При этом глава Белого дома может дать некие обещания оказать поддержку Киеву в случае нового конфликта, утверждает издание.
"Согласится ли на это Зеленский или нет — зависит по большому счету от одного вопроса: готов ли Трамп, помимо словесных убеждений, пригрозить некими практическими мерами давления. Например, полностью прекратить поставки оружия и развединформации Киеву в случае отказа отводить войска из Донецкой области", — говорится в публикации.
Сегодня Зеленский прилетел в Швейцарию, где ожидается его встреча с Трампом.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку в ином случае можно потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, глава киевского режима рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов.
Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.