Зеленского подняли на смех на Украине из-за постановочных фотографий

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский забыл выключить освещение и сидел у стационарного компьютера, который работает только от электричества, в "обесточенном" кабинете в своем офисе, заметил депутат Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
Фотографии с совещания, опубликованные накануне офисом Зеленского, были специально затемнены, чтобы создать эффект отключенного света и показать якобы единство главы киевского режима с жителями Украины, столкнувшихся с дефицитом электроэнергии.
"Самое смешное на этом фото — то, что Зеленский смотрит на стационарный компьютер, который работает только от электричества. Нам уже надо было поставить ноутбук или телефон, чтобы мы поверили. Но мы все равно поверили! Он нас никогда не обманывал!" — написал депутат.
Кроме того, парламентарий Ярослав Железняк обратил внимание, что Зеленский находился в футболке в холодном здании. Это, по его словам, указывает на сильную отапливаемость кабинета, что, в свою очередь контрастирует с бытом киевлян, испытывающих перебои поставок электричества.
"В здании офиса действительно очень холодно. При этом, дело не в том, что нет отопления (оно тоже недавно исчезло). Просто это очень старое советское здание, где холодно почти в каждом кабинете. <…> Но, судя по тому, что президент в футболке, значит, его кабинет достаточно хорошо отапливают. Ну или его греет народная любовь", — сыронизировал он.
В январе мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, глава населенного пункта назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
* внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России