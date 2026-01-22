МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Если Зеленский до весны не подпишет соглашение с Россией, то создаст проблемы президенту США Дональду Трампу на ноябрьских выборах и приведет к потере союзников из-за ситуации в Гренландии, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Киев ожидает ноябрьских выборов в конгресс США в надежде ослабить позиции Дональда Трампа, чтобы попытаться ему противостоять. <…> Если бы Трампу удалось совершить "супергеройский" ход, то есть достичь соглашения с Москвой, он мог бы продать это избирателям. Вторая возможная супер-история — это Гренландия", — обозначается в материале.
В этих условиях, по словам автора статьи, упрямство Зеленского, наконец, рискует обернуться против него. Так, у главы киевского режима остается почти месяц, пока страны Запада окончательно не сконцентрируются на проблеме Гренландии и, по сути, оставят Киев на растерзание Москве.
«
"Но гораздо вероятнее, что Зеленский и поддерживающие его европейские поджигатели войны продолжат медлить, и тогда Трампу нечего будет предложить на выборах. В этом случае украинский вопрос начнет иметь обратный эффект. <…> Таким образом, если Зеленский продолжит блокировать переговорный процесс и к весне ничего конкретного не будет достигнуто, Вашингтон просто оставит Украину и направит все свои силы на Гренландию", — резюмирует издание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а продолжение конфликта для Украины стало бессмысленно и опасно.