На Западе раскрыли, какой удар нанесут по Зеленскому из-за Гренландии
02:40 22.01.2026
На Западе раскрыли, какой удар нанесут по Зеленскому из-за Гренландии
На Западе раскрыли, какой удар нанесут по Зеленскому из-за Гренландии
Если Зеленский до весны не подпишет соглашение с Россией, то создаст проблемы президенту США Дональду Трампу на ноябрьских выборах и приведет к потере союзников РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:40:00+03:00
2026-01-22T02:40:00+03:00
в мире
гренландия
удары сша по венесуэле
страна.ua
дональд трамп
дмитрий песков
сша
россия
гренландия
сша
россия
На Западе раскрыли, какой удар нанесут по Зеленскому из-за Гренландии

AD: если Зеленский не заключит мир до весны, то США полностью оставят Украину

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Если Зеленский до весны не подпишет соглашение с Россией, то создаст проблемы президенту США Дональду Трампу на ноябрьских выборах и приведет к потере союзников из-за ситуации в Гренландии, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Киев ожидает ноябрьских выборов в конгресс США в надежде ослабить позиции Дональда Трампа, чтобы попытаться ему противостоять. <…> Если бы Трампу удалось совершить "супергеройский" ход, то есть достичь соглашения с Москвой, он мог бы продать это избирателям. Вторая возможная супер-история — это Гренландия", — обозначается в материале.
В этих условиях, по словам автора статьи, упрямство Зеленского, наконец, рискует обернуться против него. Так, у главы киевского режима остается почти месяц, пока страны Запада окончательно не сконцентрируются на проблеме Гренландии и, по сути, оставят Киев на растерзание Москве.
"Но гораздо вероятнее, что Зеленский и поддерживающие его европейские поджигатели войны продолжат медлить, и тогда Трампу нечего будет предложить на выборах. В этом случае украинский вопрос начнет иметь обратный эффект. <…> Таким образом, если Зеленский продолжит блокировать переговорный процесс и к весне ничего конкретного не будет достигнуто, Вашингтон просто оставит Украину и направит все свои силы на Гренландию", — резюмирует издание.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Зеленский отказался от встречи с главой Белого дома в Давосе из-за отсутствия прогресса на предыдущих переговорах украинской и американской сторон, а также с целью избежать разногласий с Трампом по вопросу Гренландии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а продолжение конфликта для Украины стало бессмысленно и опасно.
 
