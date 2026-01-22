Зеленский попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить.
"Европа должна знать, как защитить себя", - заявил Зеленский в ходе выступления на форуме.
В качестве примера неспособности ЕС защитить себя он упомянул отправку нескольких десятков военнослужащих стран ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал РФ и Китаю.
"Если вы отправляете 30 или 40 солдат в Гренландию, зачем вы это делаете? Какой сигнал это дает (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину, Китаю? И, что еще более важно, какой сигнал это дает Дании?" - задался вопросом он.
Группа из 13 военнослужащих бундесвера в прошлый четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран. Позднее таблоид Bild сообщил со ссылкой на собственную информацию, что военнослужащие в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию.
Ранее в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность