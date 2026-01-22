Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в украинскую делегацию, которая поедет на трехстороннюю встречу в ОАЭ в пятницу и субботу, войдут глава его офиса Кирилл Буданов* (, секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и замглавы украинского МИД Сергей Кислица.