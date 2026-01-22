Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 22.01.2026 (обновлено: 22:06 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/zelenskij-2069692626.html
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ
Владимир Зеленский заявил, что в украинскую делегацию, которая поедет на трехстороннюю встречу в ОАЭ в пятницу и субботу, войдут глава его офиса Кирилл Буданов* РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:12:00+03:00
2026-01-22T22:06:00+03:00
в мире
оаэ
сша
россия
владимир зеленский
рустем умеров
сергей кислица
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3355b07ae21fa5001e6f6c9a7d9668bf.jpg
https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069692008.html
оаэ
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_821b3d586d4e39b4927c20afd2e1e309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, сша, россия, владимир зеленский, рустем умеров, сергей кислица, украина
В мире, ОАЭ, США, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Украина
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ

Зеленский: Буданов, Умеров и Кислица представят Украину на встрече в ОАЭ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в украинскую делегацию, которая поедет на трехстороннюю встречу в ОАЭ в пятницу и субботу, войдут глава его офиса Кирилл Буданов* (, секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
Ранее в четверг Зеленский заявил, что украинская делегация встретится с американской на трехсторонней встрече в ОАЭ в пятницу и субботу. Украинское издание "Страна.ua" уточняло, что Зеленский заявил о трехстороннней встрече США, России и Украины.
"Поедет наша группа, будет трехсторонняя встреча. Вся наша группа поедет. Будет Умеров, будет Буданов*, будет Кислица, будет (глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид - ред.) Арахамия, и я попросил, чтобы (глава генштаба ВСУ Андрей - ред.) Гнатов вылетел из Киева... военные представители буду присутствовать. Это будет трехстронняя встреча на уровне переговорщиков", - сказал Зеленский журналистам в Давосе.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский заявил, что вопрос территорий остается нерешенным
Вчера, 20:08
 
В миреОАЭСШАРоссияВладимир ЗеленскийРустем УмеровСергей КислицаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала