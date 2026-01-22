https://ria.ru/20260122/zelenskij-2069692626.html
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ
Владимир Зеленский заявил, что в украинскую делегацию, которая поедет на трехстороннюю встречу в ОАЭ в пятницу и субботу, войдут глава его офиса Кирилл Буданов* РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский назвал состав украинской делегации для встречи в ОАЭ
Зеленский: Буданов, Умеров и Кислица представят Украину на встрече в ОАЭ