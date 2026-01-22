Рейтинг@Mail.ru
19:52 22.01.2026
Зеленский посвятил свою речь в Давосе обвинениям в адрес Европы
Зеленский посвятил свою речь в Давосе обвинениям в адрес Европы
Владимир Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:52:00+03:00
2026-01-22T19:52:00+03:00
в мире
европа
давос
сша
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, европа, давос, сша, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Давос, США, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.
"Одна из крупнейших проблем в современной Европе, хотя об этом не говорят, - это образ мышления. Некоторые европейские лидеры - из Европы, но не всегда "для" Европы. Европа все еще кажется тем, что определяется историей, географией, традициями, но не реальной политической силой, не великой державой", - заявил Зеленский.
Он также поднял тему так называемой коалиции желающих.
"Мы делаем все возможное, чтобы наша "коалиция желающих" действительно стала коалицией действий. И снова: все очень позитивны, но - всегда есть но - нужна подстраховка со стороны президента (США Дональда) Трампа. И снова - никакие гарантии безопасности не работают без США", - посетовал Зеленский.
Он утверждает, что Европа любит обсуждать будущее, но избегает принятия решений сегодня.
"Европа даже не сформулировала позицию по "Совету мира", - пожаловался Зеленский.
По его словам, в Европе советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной - "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.
"Дипломаты говорят: не обижайте Грецию... Будьте осторожны с Турцией. В Европе бесконечные споры, недосказанности, которые не дают ей объединиться и говорить достаточно честно, чтобы находить реальные решения", - отметил он.
В миреЕвропаДавосСШАВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
