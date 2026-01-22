Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Зеленский посвятил свою речь в Давосе обвинениям в адрес Европы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.

"Одна из крупнейших проблем в современной Европе , хотя об этом не говорят, - это образ мышления. Некоторые европейские лидеры - из Европы, но не всегда "для" Европы. Европа все еще кажется тем, что определяется историей, географией, традициями, но не реальной политической силой, не великой державой", - заявил Зеленский

Он также поднял тему так называемой коалиции желающих.

"Мы делаем все возможное, чтобы наша "коалиция желающих" действительно стала коалицией действий. И снова: все очень позитивны, но - всегда есть но - нужна подстраховка со стороны президента ( США Дональда) Трампа. И снова - никакие гарантии безопасности не работают без США", - посетовал Зеленский.

Он утверждает, что Европа любит обсуждать будущее, но избегает принятия решений сегодня.

"Европа даже не сформулировала позицию по "Совету мира", - пожаловался Зеленский.

По его словам, в Европе советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной - "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.