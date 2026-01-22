Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы
18:38 22.01.2026 (обновлено: 18:56 22.01.2026)
Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы
Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что президент США Дональд Трамп не прислушивается к интересам Европы. РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы

Зеленский в Давосе обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы

Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что президент США Дональд Трамп не прислушивается к интересам Европы.
"Президент Трамп любит себя таким, какой он есть. И он говорит, что любит Европу, но он не будет прислушиваться к Европе в ее нынешнем виде", - сказал Зеленский во время своего выступления в Давосе.
Встреча Зеленского и Трампа на форуме в Давосе прошла в четверг. Зеленский и страны Европы постоянно выражают недовольство стремлением администрации США выслушать российскую сторону и пытаются повлиять на позицию Трампа по Украине.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский устроил истерику перед лидерами ЕС после переговоров с Трампом
