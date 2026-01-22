Зеленский заявил о способности Украины защитить Гренландию

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина якобы помогла бы Европе защитить Гренландию, если бы ее приняли в НАТО.
"Если вы отправляете 30 или 40 солдат в Гренландию, то с какой целью ... Мы знаем, как там биться, если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему", - сказал Зеленский во время своего выступления.
Группа из 13 военнослужащих бундесвера в прошлый четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран. Позднее таблоид Bild сообщил со ссылкой на собственную информацию, что военнослужащие в воскресенье утром получили внезапный приказ из Берлина покинуть Гренландию.
Ранее в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.