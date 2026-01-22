Запад пожертвовал Украиной ради противостояния с Россией, заявил Полянский

ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Европейские страны и ЕС в целом больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность и фактически пожертвовали ею ради продолжения противостояния с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на заседании организации в четверг.

"Пользуясь случаем, хотели бы выразить искреннюю благодарность нашим иностранным друзьям и партнёрам, которые решительно осудили попытку киевского режима атаковать государственную резиденцию президента России в ночь на 29 декабря 2025 года. То, что именно она была целью атаки, лишний раз обнажившей террористическую сущность киевского режима, показала техническая экспертиза блока навигационной системы одного из пораженных в воздушном пространстве Новгородской области украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.