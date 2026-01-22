Рейтинг@Mail.ru
Запад пожертвовал Украиной ради противостояния с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 22.01.2026
18:10 22.01.2026
Запад пожертвовал Украиной ради противостояния с Россией, заявил Полянский
Запад пожертвовал Украиной ради противостояния с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 22.01.2026
Запад пожертвовал Украиной ради противостояния с Россией, заявил Полянский
Европейские страны и ЕС в целом больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность и фактически пожертвовали ею ради продолжения противостояния с... РИА Новости, 22.01.2026
россия, украина, берлин (город), дмитрий полянский, владимир зеленский, обсе, евросоюз
Россия, Украина, Берлин (город), Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, ОБСЕ, Евросоюз
Запад пожертвовал Украиной ради противостояния с Россией, заявил Полянский

Полянский: Запад больше не рассматривает Украину как самостоятельную ценность

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Европейские страны и ЕС в целом больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность и фактически пожертвовали ею ради продолжения противостояния с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на заседании организации в четверг.
"Все, что мы сегодня услышали, подтверждает тот факт, что европейские спонсоры киевского режима по-прежнему заинтересованы в продолжении вооружённого противостояния Украины с Россией. Мечты о "стратегическом поражении" нашей страны отложены в сторону, задача максимум – за остающееся до краха киевской хунты время как можно сильнее обескровить Россию, напакостить ей. Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни в общем "коллективный Брюссель" – Запад ею давно уже пожертвовал, списал как "использованный ресурс" вместе с ее населением", - сказал дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
По его словам, для того, чтобы "поддержать пламя" украинского конфликта, Владимир Зеленский и его подельники не гнушаются никакими провокациями.
"Пользуясь случаем, хотели бы выразить искреннюю благодарность нашим иностранным друзьям и партнёрам, которые решительно осудили попытку киевского режима атаковать государственную резиденцию президента России в ночь на 29 декабря 2025 года. То, что именно она была целью атаки, лишний раз обнажившей террористическую сущность киевского режима, показала техническая экспертиза блока навигационной системы одного из пораженных в воздушном пространстве Новгородской области украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Запад пытался сорвать все договоренности по Украине, заявил Лавров
РоссияУкраинаБерлин (город)Дмитрий ПолянскийВладимир ЗеленскийОБСЕЕвросоюз
 
 
