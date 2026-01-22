https://ria.ru/20260122/zapad-2069663264.html
Запад пожертвовал Украиной ради противостояния с Россией, заявил Полянский
ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Европейские страны и ЕС в целом больше не рассматривают Украину как самостоятельную ценность и фактически пожертвовали ею ради продолжения противостояния с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на заседании организации в четверг.
"Все, что мы сегодня услышали, подтверждает тот факт, что европейские спонсоры киевского режима по-прежнему заинтересованы в продолжении вооружённого противостояния Украины
с Россией
. Мечты о "стратегическом поражении" нашей страны отложены в сторону, задача максимум – за остающееся до краха киевской хунты время как можно сильнее обескровить Россию, напакостить ей. Что при этом станет с Украиной, особо не волнует ни Берлин
, ни Париж
, ни Лондон
, ни в общем "коллективный Брюссель" – Запад ею давно уже пожертвовал, списал как "использованный ресурс" вместе с ее населением", - сказал дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ
в Вене
.
По его словам, для того, чтобы "поддержать пламя" украинского конфликта, Владимир Зеленский
и его подельники не гнушаются никакими провокациями.
"Пользуясь случаем, хотели бы выразить искреннюю благодарность нашим иностранным друзьям и партнёрам, которые решительно осудили попытку киевского режима атаковать государственную резиденцию президента России в ночь на 29 декабря 2025 года. То, что именно она была целью атаки, лишний раз обнажившей террористическую сущность киевского режима, показала техническая экспертиза блока навигационной системы одного из пораженных в воздушном пространстве Новгородской области украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.