Захарова пошутила про ноту британского посольства в связи со спектаклем
22:43 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/zakharova-2069710308.html
Захарова пошутила про ноту британского посольства в связи со спектаклем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что искренне надеется на ноту протеста британского посольства в связи со спектаклем "ТОТ самый №13" на... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:43:00+03:00
2026-01-22T22:43:00+03:00
россия
Захарова пошутила про ноту британского посольства в связи со спектаклем

Захарова пошутила про ноту британского посольства из-за спектакля "Современника"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что искренне надеется на ноту протеста британского посольства в связи со спектаклем "ТОТ самый №13" на сцене театра "Современник".
"В "Современнике" состоялась премьера-реинкарнация спектакля Театра Табакова "Тот самый №13". Искренне надеюсь на ноту протеста британского посольства", - написала она в своем Telegram канале.
Спектакль "№13" был поставлен режиссером Владимиром Машковым в 2001 году на Исторической сцене МХТ имени Чехова и долгие годы был одним из самых кассовых представлений. В этом сезоне зрители смогут увидеть его в новой версии "ТОТ самый №13" уже в театре "Современник".
Действие разворачивается в 13-м номере отеля, где помощник британского премьер-министра Ричард Уилли уединяется с девушкой Джейн Уорзингтон, молодой секретаршей своего политического оппонента. Однако герои обнаруживают бездыханное тело незнакомца. Попытки разрешить неожиданное обстоятельство вовлекают в историю всё больше героев, а каждый следующий шаг только сильнее запутывает ситуацию.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
