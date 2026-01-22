Захарова пошутила про ноту британского посольства в связи со спектаклем

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что искренне надеется на ноту протеста британского посольства в связи со спектаклем "ТОТ самый №13" на сцене театра "Современник".
"В "Современнике" состоялась премьера-реинкарнация спектакля Театра Табакова "Тот самый №13". Искренне надеюсь на ноту протеста британского посольства", - написала она в своем Telegram канале.
Спектакль "№13" был поставлен режиссером Владимиром Машковым в 2001 году на Исторической сцене МХТ имени Чехова и долгие годы был одним из самых кассовых представлений. В этом сезоне зрители смогут увидеть его в новой версии "ТОТ самый №13" уже в театре "Современник".
Действие разворачивается в 13-м номере отеля, где помощник британского премьер-министра Ричард Уилли уединяется с девушкой Джейн Уорзингтон, молодой секретаршей своего политического оппонента. Однако герои обнаруживают бездыханное тело незнакомца. Попытки разрешить неожиданное обстоятельство вовлекают в историю всё больше героев, а каждый следующий шаг только сильнее запутывает ситуацию.