Захарова пошутила про ноту британского посольства в связи со спектаклем

Действие разворачивается в 13-м номере отеля, где помощник британского премьер-министра Ричард Уилли уединяется с девушкой Джейн Уорзингтон, молодой секретаршей своего политического оппонента. Однако герои обнаруживают бездыханное тело незнакомца. Попытки разрешить неожиданное обстоятельство вовлекают в историю всё больше героев, а каждый следующий шаг только сильнее запутывает ситуацию.