16:32 22.01.2026
МИД назвал умозрительными слова Трампа о судьбе ДСНВ
МИД назвал умозрительными слова Трампа о судьбе ДСНВ
россия, сша, в мире, дональд трамп, мария захарова
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Недавние слова президента США Дональда Трампа о судьбе ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) представляют собой "умозрительные рассуждениям", и непонятно, является ли это последним словом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приходится оперировать публичными высказываниями президента США Трампа, которые делаются в форме весьма таких умозрительных рассуждений, причем зачастую противоречивых... Последний комментарий американского лидера по данному вопросу трудно отнести к разряду многообещающих. Но пока не совсем понятно, является ли это последним словом Вашингтона", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Захарова рассказала, на что уйдет 30-миллиардный кредит ЕС для Украины
Вчера, 15:44
 
РоссияСШАВ миреДональд ТрампМария Захарова
 
 
