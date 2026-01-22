Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках

"Вы знаете, это же не первое такое (заявление - ред.) абсолютно, не то что безосновательное, а недопустимое высказывание, которое он себе позволяет в отношении нашей страны. Я хочу подчеркнуть, так о нашей стране говорить нельзя никому... Что касается обвинения России в дестабилизации, как он там придумал, в международной обстановке, я даже не знаю, после всего того, что сейчас случилось в мире, как вообще можно такое говорить?" - сказала представитель МИД.