Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках - РИА Новости, 22.01.2026
16:14 22.01.2026 (обновлено: 18:03 22.01.2026)
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках - РИА Новости, 22.01.2026
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
Президент Франции Эммануэль Макрон "прозрел" о наступлении права сильного в мире из-за своих "волшебных" солнцезащитных очков, заявила официальный представитель РИА Новости, 22.01.2026
давос, франция, эммануэль макрон, мария захарова
Давос, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках

Захарова пошутила, что Макрон прозрел из-за своих волшебных черных очков

© REUTERS / Denis BalibouseЭммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
© REUTERS / Denis Balibouse
Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "прозрел" о наступлении права сильного в мире из-за своих "волшебных" солнцезащитных очков, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел. И сразу стало очевидно то, о чем мы говорили неоднократно, что все эти правила, которые именно Запад придумал взамен международному праву, сводятся только к одному правилу – праву сильного", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона
21 января, 17:43
Позднее, отвечая на другой вопрос, Захарова раскритиковала другое высказывание Макрона, когда в начале 2026 года он назвал Россию "дестабилизирующей силой".
"Вы знаете, это же не первое такое (заявление - ред.) абсолютно, не то что безосновательное, а недопустимое высказывание, которое он себе позволяет в отношении нашей страны. Я хочу подчеркнуть, так о нашей стране говорить нельзя никому... Что касается обвинения России в дестабилизации, как он там придумал, в международной обстановке, я даже не знаю, после всего того, что сейчас случилось в мире, как вообще можно такое говорить?" - сказала представитель МИД.
Также дипломат обратилась к французскому послу в Москве, посоветовав ему сообщить в столицу, что подобные высказывания "de mode" (с французского "вышли из моды").
"Они (высказывания Макрона - ред.) не соответствуют современным реалиям", - заключила Захарова.
Ранее французский президент, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявил, что "наступает мир без правил", рассуждая о "конфликтах, ставших нормой" и "имперских амбициях". В ходе своего выступления Макрон был в черных очках.
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп удивился выступлению Макрона в солнцезащитных очках в Давосе
21 января, 17:58
 
ДавосФранцияЭммануэль МакронМария Захарова
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала