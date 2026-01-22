Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "прозрел" о наступлении права сильного в мире из-за своих "волшебных" солнцезащитных очков, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел. И сразу стало очевидно то, о чем мы говорили неоднократно, что все эти правила, которые именно Запад придумал взамен международному праву, сводятся только к одному правилу – праву сильного", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона
21 января, 17:43
Позднее, отвечая на другой вопрос, Захарова раскритиковала другое высказывание Макрона, когда в начале 2026 года он назвал Россию "дестабилизирующей силой".
"Вы знаете, это же не первое такое (заявление - ред.) абсолютно, не то что безосновательное, а недопустимое высказывание, которое он себе позволяет в отношении нашей страны. Я хочу подчеркнуть, так о нашей стране говорить нельзя никому... Что касается обвинения России в дестабилизации, как он там придумал, в международной обстановке, я даже не знаю, после всего того, что сейчас случилось в мире, как вообще можно такое говорить?" - сказала представитель МИД.
Также дипломат обратилась к французскому послу в Москве, посоветовав ему сообщить в столицу, что подобные высказывания "de mode" (с французского "вышли из моды").
"Они (высказывания Макрона - ред.) не соответствуют современным реалиям", - заключила Захарова.
Ранее французский президент, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявил, что "наступает мир без правил", рассуждая о "конфликтах, ставших нормой" и "имперских амбициях". В ходе своего выступления Макрон был в черных очках.