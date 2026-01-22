Рейтинг@Mail.ru
17:33 22.01.2026
Захарова рассказала о подвиге советского народа в блокаду Ленинграда
© МИД РФ | Мария Захарова
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга вспомнила важнейшие события блокады Ленинграда, которую полностью сняли 27 января 1944 года, при этом она не смогла сдержать слез, говоря о подвиге советского народа ради всего человечества.
"Героическая оборона города (Ленинграда - ред.) стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма, самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город", - сказала Захарова, при этом на ее глазах появились слезы.
"Они не только отстояли город как стены, как здание, не только отстояли город как свои дома, заводы, промышленные предприятия, они отстояли город не только как часть своей страны, они отстояли город не только как часть своей истории - они отстояли город как достоинство человека", - продолжила дипломат.
Как подчеркнула Захарова, советский народ своим подвигом доказал, что человек может оставаться человеком в самых невыносимых условиях.
"Наверное, это самый большой их подвиг, и это подвиг ради нас всех, ради всего мира", - уточнила официальный представитель.
Захарова отметила, что эту историю нужно передать будущим поколениям не как пережиток времени и не как архивные документы, а как живую память.
"Честь и хвала ученым, общественным деятелям, неравнодушным гражданам, которые скрупулезно, каждый день на протяжении всех этих лет и десятилетий восстанавливают память о тех событиях и отыскивают все новые и новые имена. Дело не в том, что должна увеличиться некая цифра. Дело в том, что никто не должен быть забыт", - заключила дипломат.
Ленинград Россия Мария Захарова СССР
 
 
