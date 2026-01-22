Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии
17:30 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/zaharova-2069652728.html
Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии
Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 22.01.2026
Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии
Российские загранучреждения предпринимают все необходимые меры для освобождения соотечественников, которые оказались в заключении в странах Юго-Восточной Азии в РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:30:00+03:00
2026-01-22T17:30:00+03:00
в мире
россия
юго-восточная азия
мьянма
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире, россия, юго-восточная азия, мьянма, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Юго-Восточная Азия, Мьянма, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии

Захарова: число россиян, оказавшихся в тюрьмах в Юго-Восточной Азии, невелико

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские загранучреждения предпринимают все необходимые меры для освобождения соотечественников, которые оказались в заключении в странах Юго-Восточной Азии в результате мошеннических схем, число российских граждан, ставших жертвами мошенников, на данный момент является незначительным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат объяснила, что речь идет о преступлениях "новой формации". Это преступления с использованием информационных технологий - кибермошенничество и киберпреступления. Их стремительное распространение наблюдается в странах Юго-Восточной Азии - в Мьянме, Камбодже, Таиланде, уточнила она. По словам Захаровой, особенно обострилась проблема так называемых мошеннических центров, в работу которых насильственно вовлечены граждане различных государств, в том числе и России.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Консул в Таиланде рассказал, как россиян заманивают в рабство в Мьянме
12 октября 2025, 04:17
"Важно отметить, что на фоне таких пугающих масштабов число российских граждан, которые участвуют в сетевых преступлениях в указанных странах остается, слава богу, незначительным. Российские дипломатические представительства, консульские учреждения предпринимают необходимые меры для освобождения соотечественников, которые попали в подобные ситуации. Каждое обращение, связанное с похищением, удержанием россиян находится на особом контроле посольств, консульств. Поддерживается постоянный плотный контакт с правоохранительными органами стран пребывания, с потерпевшими, их родственниками", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что в общей сложности в 2025 году из трудового рабства удалось вызволить около 20 соотечественников.
При этом, по словам официального представителя МИД, многие граждане России добровольно примыкают к преступным группировкам в расчете на получение высоких доходов.
"В этой связи хотели бы призвать к бдительности. Хотели бы попросить тех, кто идет не на осознанное преступление, а тех, кто могут потенциально стать жертвами мошенников, критически воспринимать подозрительные объявления о трудоустройстве за рубежом. Проверять информацию, проверять и получать дополнительные сведения, в частности, через наши загранучреждения", - предупредила Захарова.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Госдума ратифицировала соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан
14 января, 12:26
 
В миреРоссияЮго-Восточная АзияМьянмаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
