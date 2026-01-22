Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские загранучреждения предпринимают все необходимые меры для освобождения соотечественников, которые оказались в заключении в странах Юго-Восточной Азии в результате мошеннических схем, число российских граждан, ставших жертвами мошенников, на данный момент является незначительным, Российские загранучреждения предпринимают все необходимые меры для освобождения соотечественников, которые оказались в заключении в странах Юго-Восточной Азии в результате мошеннических схем, число российских граждан, ставших жертвами мошенников, на данный момент является незначительным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Камбодже, Дипломат объяснила, что речь идет о преступлениях "новой формации". Это преступления с использованием информационных технологий - кибермошенничество и киберпреступления. Их стремительное распространение наблюдается в странах Юго-Восточной Азии - в Мьянме Таиланде , уточнила она. По словам Захаровой , особенно обострилась проблема так называемых мошеннических центров, в работу которых насильственно вовлечены граждане различных государств, в том числе и России

"Важно отметить, что на фоне таких пугающих масштабов число российских граждан, которые участвуют в сетевых преступлениях в указанных странах остается, слава богу, незначительным. Российские дипломатические представительства, консульские учреждения предпринимают необходимые меры для освобождения соотечественников, которые попали в подобные ситуации. Каждое обращение, связанное с похищением, удержанием россиян находится на особом контроле посольств, консульств. Поддерживается постоянный плотный контакт с правоохранительными органами стран пребывания, с потерпевшими, их родственниками", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в общей сложности в 2025 году из трудового рабства удалось вызволить около 20 соотечественников.

При этом, по словам официального представителя МИД, многие граждане России добровольно примыкают к преступным группировкам в расчете на получение высоких доходов.