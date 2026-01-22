Предпосылок для диалога России и Грузии пока нет, заявила Захарова

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предпосылок для политического диалога между Москвой и Тбилиси пока нет, однако все больше политиков и граждан Грузии понимают, что процветание страны зависит от сотрудничества с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что, несмотря на официальную позицию грузинских властей, все больше граждан и политиков страны видят, что залог благополучия Грузии не в конфронтации с Россией, а в диалоге и сотрудничестве с ней. Также она отметила, что между странами активно расширяется сотрудничество в экономике и в туризме.
"В прошедшем 2025 году товарооборот вырос на 6% до 2,7 миллиардов долларов… Россия является для Грузии главным торговым партнером. Число российских туристов в Грузию за прошлый выросло на 11% и достигло более чем 1,5 миллиона человек", - заявила она.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, что отношение Тбилиси к России "очень четкое, со своими красными линиями", но с прагматичной политикой, сохраняющей торгово-экономические связи.