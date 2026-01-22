Предпосылок для диалога России и Грузии пока нет, заявила Захарова

"В прошедшем 2025 году товарооборот вырос на 6% до 2,7 миллиардов долларов… Россия является для Грузии главным торговым партнером. Число российских туристов в Грузию за прошлый выросло на 11% и достигло более чем 1,5 миллиона человек", - заявила она.