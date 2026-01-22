Рейтинг@Mail.ru
Предпосылок для диалога России и Грузии пока нет, заявила Захарова - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/zaharova-2069641826.html
Предпосылок для диалога России и Грузии пока нет, заявила Захарова
Предпосылок для диалога России и Грузии пока нет, заявила Захарова - РИА Новости, 22.01.2026
Предпосылок для диалога России и Грузии пока нет, заявила Захарова
Предпосылок для политического диалога между Москвой и Тбилиси пока нет, однако все больше политиков и граждан Грузии понимают, что процветание страны зависит от РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:51:00+03:00
2026-01-22T16:51:00+03:00
в мире
грузия
россия
тбилиси
мария захарова
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
https://ria.ru/20251222/gruziya-2063968921.html
https://ria.ru/20260122/gruzija-2069532725.html
грузия
россия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, тбилиси, мария захарова, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Мария Захарова, Ираклий Кобахидзе
Предпосылок для диалога России и Грузии пока нет, заявила Захарова

Захарова: предпосылок для политического диалога между Россией и Грузией пока нет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предпосылок для политического диалога между Москвой и Тбилиси пока нет, однако все больше политиков и граждан Грузии понимают, что процветание страны зависит от сотрудничества с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Что касается возобновления политического диалога с Тбилиси, то предпосылки к этому, к сожалению, пока отсутствуют", - сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Премьер Грузии заявил о четкой политике в отношении России
22 декабря 2025, 23:16
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что, несмотря на официальную позицию грузинских властей, все больше граждан и политиков страны видят, что залог благополучия Грузии не в конфронтации с Россией, а в диалоге и сотрудничестве с ней. Также она отметила, что между странами активно расширяется сотрудничество в экономике и в туризме.
"В прошедшем 2025 году товарооборот вырос на 6% до 2,7 миллиардов долларов… Россия является для Грузии главным торговым партнером. Число российских туристов в Грузию за прошлый выросло на 11% и достигло более чем 1,5 миллиона человек", - заявила она.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, что отношение Тбилиси к России "очень четкое, со своими красными линиями", но с прагматичной политикой, сохраняющей торгово-экономические связи.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского
Вчера, 12:00
 
В миреГрузияРоссияТбилисиМария ЗахароваИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала